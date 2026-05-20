Modica, il teatro della politica tra propaganda e dissesto: “Sindaco e Ruffino…ma smettetela”!

MODICA, 20 Maggio 2026 – A Palazzo San Domenico va in scena un confronto che definire surreale è poco. Mentre la città si interroga con angoscia sul proprio futuro economico e sociale, l’aula e il dibattito pubblico si infiammano per il botta e risposta tra il Sindaco e il consigliere comunale Alessio Ruffino. Uno scontro sterile, fatto di accuse reciproche, che appare drammaticamente distante dalle reali e urgenti esigenze della comunità modicana.

Al di là delle polemiche di giornata, è necessario ristabilire la realtà dei fatti, spogliandola della narrazione propagandistica.

Nelle ultime settimane si è assistito a un racconto fin troppo ottimistico. Ci sembra corretto sottolineare che il bilancio stabilmente riequilibrato non rappresenta l’automatica soluzione di tutti i mali finanziari del Comune. È semplicemente un primo, obbligato passo verso un risanamento che resta ancora lontano, complesso e tutt’altro che scontato.

La realtà del dissesto economico è fatta di numeri pesanti e di sacrifici reali che ricadono sulla pelle dei cittadini: a causa del dissesto, molti creditori del Comune subiranno una perdita del 40% delle somme dovute. Per alcune famiglie e imprese locali, quella percentuale non è una cifra astratta, ma la differenza tra la sopravvivenza economica e il baratro.

Lo stato di dissesto impedisce per legge di ridurre le aliquote delle entrate e dei tributi locali, mantenendo la pressione fiscale al massimo consentito.

L’Ente ha le mani legate e non può contrarre nuovi prestiti per realizzare investimenti strutturali sulla città.

“Su un tema così delicato, che tocca il presente e il futuro di Modica – attacca Antonio Ruta, del Comitato L’Alternativa Socialista – la cittadinanza gradirebbe molta meno propaganda e molta più “prudenza”. Non si può, d’altronde, ignorare la genesi di questo disastro. Questo dissesto economico è politicamente imputabile a una buona parte dell’attuale classe dirigente cittadina. Parliamo della stessa classe politica che oggi – spesso muovendosi “su mandato” – porta avanti una costante attività di logoramento e delegittimazione istituzionale nei confronti dell’amministrazione. Una guerra di posizione dettata da mere ritorsioni politiche tra ex alleati, consumata mentre la città soffre e rischia di perdere non solo i servizi essenziali, ma la speranza stessa. Chiediamo agli amministratori e ai consiglieri di onorare la propria funzione, agendo nell’esclusivo interesse dei cittadini e dimostrandosi all’altezza della storia — se non illustre, sicuramente dignitosa — di Modica.”

L’invito rivolto a tutte le forze in campo è chiaro: si cambi passo. È il momento di agire con maturità, responsabilità e un reale senso della comunità.

“Se l’unica offerta politica continuerà a essere lo scontro personale e il tifo da stadio, il distacco dei cittadini diventerà definitivo. Il rischio concreto è che alle prossime elezioni amministrative si registrerà un’affluenza talmente esigua da ricordare un’assemblea condominiale. Modica e i modicani meritano molto di più”.

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