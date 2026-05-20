Caos e paura a Modica Bassa, il PD attacca: «Subito presidi fissi in centro e risorse vere per le assunzioni»

MODICA, 20 Maggio 2026 – Le recenti scene di caos, urla e autentica paura che hanno scosso il cuore di Modica Bassa hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza urbana. Eventi gravi che, secondo il Partito Democratico di Modica, descrivono una realtà ormai non più tollerabile. Il Segretario cittadino dei dem, Francesco Stornello, è intervenuto con durezza per denunciare il clima di insicurezza in cui sono costretti a vivere residenti, commercianti e visitatori.

«Quello che è accaduto non è un episodio isolato, ma il sintomo di un controllo del territorio pressoché inesistente», dichiara con determinazione Stornello. «I modicani hanno il diritto di vivere e passeggiare senza paura nel cuore della propria città. Di fronte a questa escalation non c’è più spazio per scuse o rinvii: servono risposte immediate».

Il Partito Democratico punta il dito contro la cronica carenza di personale della Polizia Locale, un vuoto d’organico che di fatto impedisce un pattugliamento capillare del territorio. Per arginare l’emergenza, il PD avanza due richieste precise all’Amministrazione Comunale: presidi fissi delle Forze dell’Ordine con il ripristino immediato di postazioni costanti e visibili nel centro storico, ritenuto l’unico deterrente efficace contro gli episodi di microcriminalità e devianza, fondi concreti in Bilancio con un intervento economico strutturale per sbloccare i piani di assunzione.

«La sicurezza non è uno slogan da sventolare, è un diritto da finanziare. E i diritti si difendono con i soldi veri, messi nero su bianco», incalza il Segretario dem.

L’appello è rivolto direttamente al bilancio stabilmente riequilibrato attualmente in corso di esame, affinché vengano appostate risorse finanziarie concrete, certe e realmente vincolate all’assunzione di nuovi agenti municipali.

Accanto alle misure di vigilanza, il PD sottolinea come la sicurezza passi inevitabilmente anche dalla prevenzione. Viene infatti sollecitata l’attivazione immediata di tutti gli strumenti sociali e di welfare utili a intervenire sul disagio sociale e sulle marginalità, spesso radici profonde di queste tensioni. L’obiettivo è disinnescare i fenomeni di degrado prima che sfocino in violenza.

Il Circolo PD di Modica conclude confermando il proprio impegno a fianco dei cittadini: la battaglia per restituire la serenità alla comunità andrà avanti senza sosta, nella convinzione che l’ordine e la legalità siano le uniche vere garanzie per la libertà e lo sviluppo economico del territorio.

Salva