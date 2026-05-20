Forza Italia Scicli rilancia il confronto politico: partecipazione e obiettivi per il futuro della città

Scicli, 20 maggio 2026 – Grande partecipazione e clima di confronto costruttivo all’incontro organizzato da Forza Italia Scicli, occasione di dialogo politico e programmazione dedicata al futuro della città e del territorio. Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi strategici legati allo sviluppo di Scicli, con particolare attenzione al rilancio delle borgate marinare, alle infrastrutture, al turismo, alla valorizzazione ambientale e alle opportunità derivanti dai finanziamenti già destinati al territorio comunale. Ampio spazio è stato dedicato anche al rafforzamento dell’azione politica e amministrativa a sostegno del progetto guidato dal sindaco Mario Marino, con l’obiettivo di accompagnare concretamente la crescita della comunità locale nei prossimi anni. Durante l’incontro è stato inoltre portato il saluto dell’onorevole Nino Minardo, assente per impegni istituzionali ma vicino politicamente al gruppo dirigente locale e intenzionato a incontrare presto iscritti e simpatizzanti del territorio. A sottolineare il significato politico dell’appuntamento è stato il commissario cittadino Enzo Giannone, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata. «La grande presenza di dirigenti, iscritti, simpatizzanti e cittadini rappresenta un segnale importante di entusiasmo, attenzione e voglia di costruire insieme una presenza politica sempre più forte, credibile e radicata sul territorio», ha dichiarato Giannone. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, al vicesindaco Gianni Giuffrida, al presidente del Consiglio comunale di Ragusa Fabrizio Ilardo e al vicesindaco di Scicli Giuseppe Causarano per la presenza e la vicinanza istituzionale. Giannone ha inoltre ringraziato il consigliere Salvatore Causarano e la consigliera comunale Debora Iurato, in rappresentanza della lista civica Obiettivo Comune, insieme ai dirigenti provinciali del partito presenti all’incontro. Tra i ringraziamenti finali anche al segretario provinciale Giancarlo Cugnata, al rappresentante di Forza Italia Giovani Angelo Giannone, al capogruppo consiliare Giuseppe Arrabito e al componente del direttivo provinciale Marco Daparo, definiti punti di riferimento per il lavoro quotidiano a sostegno del partito e della comunità. L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di rafforzare ulteriormente la presenza politica sul territorio attraverso ascolto, partecipazione e presenza costante, con l’obiettivo di trasformare le opportunità esistenti in risultati concreti per Scicli e le sue borgate.

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