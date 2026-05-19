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Politica regionale

Sicilia: Minardo (FI), ‘Schifani grande risorsa, ora pensare a governare’

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PALERMO, 19 Maggio 2026 – “Renato Schifani è il presidente della Regione uscente ed è una grande risorsa per Forza Italia, con una storia politica prestigiosa”. Lo afferma il commissario regionale degli azzurri in Sicilia, Nino Minardo, in un’intervista al quotidiano online LiveSicilia, parlando delle prossime regionali.

“Trovo singolare – aggiunge – che ad almeno un anno dalle elezioni si continui a discutere di candidature. Al momento opportuno il tema sarà affrontato con Schifani, con il partito regionale e nazionale e con gli alleati. Oggi, però, l’argomento non è all’ordine del giorno: i siciliani ci chiedono soprattutto di continuare a governare bene e dare risposte concrete”. 

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