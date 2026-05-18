Osservatorio autismo di Pozzallo, Dipasquale: “L’Asp sta svolgendo verifiche tecnico-scientifiche sui dati di quella realtà”

Ragusa, 18 maggio 2026 – “A seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini e famiglie che chiedevano aggiornamenti sul percorso dell’Osservatorio autismo di Pozzallo, ho ritenuto necessario incontrare oggi il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, per fare il punto sulla situazione”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.

“Il confronto – prosegue Dipasquale – è servito ad approfondire lo stato delle attività relative all’Osservatorio e, in particolare, il lavoro sui dati epidemiologici riguardanti i disturbi dello spettro autistico e le patologie neurologiche rilevate nella realtà di Pozzallo”.

“Il dottore Drago – aggiunge il deputato regionale – mi ha ribadito che non c’è nulla di fermo. Al contrario, la direzione ASP di Ragusa sta seguendo con attenzione la questione e sono in corso verifiche tecniche e scientifiche, insieme a confronti necessari per affrontare una materia complessa, che richiede serietà, metodo e il coinvolgimento delle competenze adeguate.

Da tempo abbiamo chiesto che sull’area di Pozzallo venisse istituito e reso operativo uno strumento capace di analizzare con rigore il fenomeno segnalato dalle famiglie e dalle associazioni del territorio. È un tema delicato, che non può essere affrontato con superficialità e che richiede risposte fondate su dati, competenze e approfondimenti scientifici”.

“Mi è stato confermato – spiega Dipasquale – che l’Osservatorio autismo di Pozzallo prosegue il proprio percorso e che, al termine di questa fase di verifica e confronto tecnico-scientifico, sarà riconvocato per fare il punto sul lavoro svolto e sui passaggi successivi”.

“Continuerò a seguire la vicenda con attenzione – conclude – come ho fatto fin dalla istituzione dell’Osservatorio”.

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