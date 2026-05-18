Volo in ritardo? Ecco come ottenere i rimborsi per ritardi aerei: diritti dei passeggeri e come fare richiesta

Se vivi in provincia di Ragusa o Siracusa e cerchi chiarimenti sui rimborsi per ritardi aerei, è probabile che tu abbia vissuto in prima persona i disagi presso gli scali di Catania Fontanarossa o Comiso. Per i viaggiatori siciliani, il volo non è solo un mezzo per le vacanze, ma un collegamento essenziale con il resto d'Italia e d’Europa.

Come sappiamo, la nostra regione è strutturalmente dipendente dai collegamenti aerei per garantire la mobilità; quando il sistema dei trasporti si inceppa, il danno per i residenti non è solo economico, ma si riflette sulla gestione del lavoro e della vita personale. Troppo spesso i passeggeri si rassegnano davanti ad un tabellone che segna “ritardo” e accettano passivamente il disservizio. Un’analisi della normativa vigente rivela invece come il Regolamento Europeo 261/2004, trasformi questo disagio in un diritto ad una compensazione pecuniaria.

Di seguito, vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa, quando scatta il diritto all’indennizzo e come procedere per ottenere il rimborso, passo dopo passo.

Il Regolamento europeo 261/2004: la legge che tutela i passeggeri (h2)

La protezione dei viaggiatori si fonda sul Regolamento Europeo 261/2004, una normativa vincolante che garantisce ai passeggeri il diritto ad una compensazione pecuniaria che va da 250€ a 600€ in caso di ritardo prolungato, negato imbarco per overbooking o cancellazione del volo senza preavviso.

La tutela offerta dal Regolamento non dipende dalla nazionalità, ma si applica a chiunque viaggi su:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE (incluso dunque lo scalo di Catania Fontanarossa o Comiso ), a prescindere dalla compagnia scelta;

(incluso dunque lo scalo di ), a prescindere dalla compagnia scelta; Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario; Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

La compensazione pecuniaria, tuttavia, non spetta in presenza delle cosiddette “circostanze eccezionali”, ovvero eventi al di fuori del controllo della compagnia aerea, come condizioni meteo avverse, scioperi del personale aeroportuale o rischi per la sicurezza.

Resta garantito in questi casi il diritto all’assistenza:

Pasti e bevande;

Sistemazione in hotel, se necessari;

Trasferimenti gratuiti tra l’aeroporto e l’hotel;

Chiamate telefoniche, messaggi o email.

Per approfondire ogni aspetto legale, puoi consultare qui il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex.

Quando scatta il diritto ai rimborsi per ritardi aerei (h2)

Per evitare confusione circa i rimborsi per ritardi aerei, è fondamentale chiarire un criterio fondamentale, stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il Regolamento CE 261/2004, infatti, riconosce tre scenari principali in cui il passeggero è tutelato:

Ritardo all’arrivo superiore a 3 ore : il tempo si calcola nel momento in cui l’aereo atterra e si aprono i portelloni, non alla partenza;

: il tempo si calcola nel momento in cui l’aereo atterra e si aprono i portelloni, non alla partenza; Volo cancellato : Se la notifica avviene con meno di 14 giorni di preavviso;

: Se la notifica avviene con meno di 14 giorni di preavviso; Negato imbarco per overbooking.

Gestione dei rimborsi extra (h3)

In tutti questi casi sopra menzionati, spetta sempre un rimborso delle spese extra, causate dal disservizio. Nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca assistenza immediata presso gli scali di Catania o Comiso, il viaggiatore può provvedere autonomamente ai propri bisogni e richiedere successivamente il risarcimento per:

Pasti e bevande;

Pernottamento in hotel se il volo è rimandato al giorno successivo;

se il volo è rimandato al giorno successivo; Trasferimenti tra l’aeroporto e l’hotel.

È importante conservare ogni ricevuta per documentare che le spese sostenute siano state necessarie e ragionevoli.

Differenza tra rimborso e compensazione (h3)

I rimborsi per ritardi aerei vengono spesso confusi con la compensazione pecuniaria, ma è fondamentale distinguere questi due diritti poiché in alcune circostanze possono essere richiesti entrambi. Ecco le differenze:

Il rimborso del biglietto è la restituzione del prezzo pagato per il servizio non usufruito (ti spetta se il volo è cancellato o se il ritardo supera le 5 ore e decidi di rinunciare al viaggio);

è la restituzione del prezzo pagato per il servizio non usufruito (ti spetta se il volo è cancellato o se il ritardo supera le 5 ore e decidi di rinunciare al viaggio); La compensazione pecuniaria è invece un risarcimento fisso, che varia dai 250 € a 600 €, che ti spetta per il disagio subito, indipendentemente dal costo del tuo biglietto.

A quanto ammonta la compensazione (h2)

Questa è la domanda che ogni passeggero che subisce un disservizio da Catania Fontanarossa o da Comiso si pone.

L’importo economico non dipende dal prezzo del biglietto, ma dalla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione. Per i viaggiatori siciliani, ecco alcuni esempi pratici basati sui voli da Catania.

€ 250,00 per voli fino a 1.500 km ( Catania – Roma, Catania – Milano )

per voli fino a ( ) € 400,00 per voli intracomunitari oltre i 1.500 km ( Catania – Edimburgo )

per voli intracomunitari ( ) € 600,00 per voli oltre i 3.500 km, come voli intercontinentali con scalo o tratte extra-UE (Catania – New York)

Nota bene: Per evitare confusioni è bene ricordare che, per i voli intercontinentali la compensazione può essere ridotta del 50% se la compagnia aerea propone un volo alternativo che arrivi a destinazione entro 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente schedulato.

Quando la compagnia non deve pagare per ritardi aerei (h2)

Esistono delle “circostanze eccezionali” in cui la compagnia aerea non è obbligata a corrispondere ai passeggeri alcuna compensazione pecuniaria, pur dovendo garantire il rimborso del biglietto o la riprotezione.

Tra queste rientrano:

Meteo estremo : Tempeste, nebbia fitta o neve intensa;

: Tempeste, nebbia fitta o neve intensa; Scioperi esterni : Disagi causati dai controllori di volo o dal personale aeroportuale (non della compagnia stessa);

: Disagi causati dai controllori di volo o dal personale aeroportuale (non della compagnia stessa); Instabilità politica, conflitti o emergenze sanitarie;

Chiusure dello spazio aereo per motivi di sicurezza.

È frequente che le compagnie dichiarino “circostanze straordinarie” per guasti tecnici prevedibili o carenze di personale, per evitare pagamenti dovuti.

I passeggeri hanno il pieno diritto di contestare queste giustificazioni e non dovrebbero mai fermarsi a un primo rifiuto.

Come presentare il reclamo per i rimborsi per ritardi aerei (h2)

In caso di disservizio aereo a Catania o a Comiso, segui questi passaggi per richiedere il tuo rimborso biglietti aerei:

Conserva i documenti : Biglietto, carta d’imbarco e ricevute di spese extra per cibo o trasporti;

: Biglietto, carta d’imbarco e ricevute di spese extra per cibo o trasporti; Raccogli prove : Fotografa i tabelloni dell’aeroporto che indicano il ritardo;

: Fotografa i tabelloni dell’aeroporto che indicano il ritardo; Invia il reclamo formale : Utilizza l’email o il modulo sul sito della compagnia, indicando numero del volo e orari;

: Utilizza l’email o il modulo sul sito della compagnia, indicando numero del volo e orari; Conserva le ricevute : Tieni traccia di ogni comunicazione inviata;

: Tieni traccia di ogni comunicazione inviata; Attendi la risposta: Le compagnie hanno fino a 30 giorni per replicare.

Se la compagnia rifiuta o non risponde, è possibile affidarsi ad una claim company specializzata del settore come RimborsamiTu.

Cosa fare se la compagnia rifiuta il reclamo (h2)

Secondo il Regolamento UE 261/2004 hai sempre il diritto di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni dalla data del volo. Purtroppo molte compagnie aeree tendono a respingere le richieste valide effettuate dai passeggeri, citando anche le “circostanze eccezionali”, sperando di scoraggiare a procedere. Oltre a segnalare il caso all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), la soluzione più rapida ed efficace è quella di affidarsi a specialisti del settore.

Una soluzione efficace per i cittadini siciliani è affidarsi all’assistenza gratuita di RimborsamiTu, un servizio specializzato che gestisce l’intero processo legale senza costi per il passeggero.

L’assistenza, infatti, è totalmente gratuita, poiché i costi vengono recuperati direttamente dalla compagnia aerea. Al passeggero non verrà mai chiesto o trattenuto alcun importo, a prescindere dall’esito della pratica.

Come funziona il servizio (h3)

Modulo online: Descrivi il disservizio in soli 2 minuti tramite il modulo dedicato;

Descrivi il disservizio in soli 2 minuti tramite il modulo dedicato; Analisi rapida: Il tuo caso viene valutato ed entro 24 ore verrà confermato se hai diritto all’indennizzo;

Il tuo caso viene valutato ed entro 24 ore verrà confermato se hai diritto all’indennizzo; Gestione legale: Il team legale, una volta ricevuta la documentazione, contatta la compagnia e avvia la pratica. Tu verrai aggiornato costantemente fino alla risoluzione;

Il team legale, una volta ricevuta la documentazione, contatta la compagnia e avvia la pratica. Tu verrai aggiornato costantemente fino alla risoluzione; Incasso immediato: Una volta ottenuto il rimborso, ti verrà inviata l’intera somma tramite bonifico bancario.

I tempi per fare reclamo (h2)

In Italia, il diritto alla compensazione può essere fatto valere entro 2 anni dalla data del volo. Agire subito è dunque necessario, altrimenti la compagnia può rifiutare la tua richiesta di rimborso.

Se hai subito un disagio negli ultimi 24 mesi presso gli scali di Catania Fontanarossa o Comiso, potresti essere ancora in tempo per presentare la richiesta di rimborso.

FAQ (h2)

Il mio volo partiva da Catania con una compagnia non europea, ho comunque diritto alla compensazione?

Si, i diritti previsti dal Regolamento UE 261/2004 valgono per tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un territorio dell’Unione Europea, come Catania Fontanarossa o Comiso.

Ho aspettato 4 ore in aeroporto ma il volo alla fine è partito, ho diritto alla compensazione volo in ritardo?

Il diritto alla compensazione pecuniaria scatta quando il ritardo all’arrivo a destinazione è superiore alle tre ore. È importante ricordare che il calcolo si effettua sulla base dell’’orario effettivo di atterraggio e non su quello di partenza.

La compagnia mi ha offerto un buono viaggio invece del denaro: sono obbligato ad accettarlo?

No, i passeggeri non sono affatto obbligati ad accettare voucher al posto del risarcimento monetario. Il Regolamento stabilisce che la compensazione debba essere corrisposta in denaro, a meno che il passeggero non accetti un voucher volontariamente.

Posso fare reclamo per un volo in ritardo di 18 mesi fa?

Si, in Italia il termine di prescrizione per richiedere i rimborsi per ritardi aerei è generalmente di due anni dalla data del volo.

Quanto tempo passa tra la presentazione del reclamo e il ricevimento del denaro?

Dopo aver inviato la richiesta, le compagnie aeree hanno per legge fino a 30 giorni di tempo per fornire una risposta formale. Tuttavia la tempistica effettiva dipende dalla rapidità del vettore aereo nell’accettare il reclamo e processare il pagamento.

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