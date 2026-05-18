Marina di Modica oltre l’estate: una lettera aperta per salvare la frazione dall’immobilismo

MODICA, 18 Maggio 2026 – Una strategia a lungo termine per trasformare Marina di Modica da località balneare “mordi e fuggi” a polo attrattivo e vivibile tutto l’anno. È questo l’appello lanciato attraverso una vibrante lettera aperta indirizzata ai consiglieri comunali dall’associazione culturale Sicilia Arte e dal gruppo civico digitale “Sei di Marina di Modica se…”.

L’obiettivo dichiarato del documento, firmato dal presidente e amministratore social Marcello Sarta, è quello di avviare un confronto serio, concreto e condiviso con le Istituzioni, superando una volta per tutte la logica della gestione frammentaria e delle emergenze estive.

«Il punto oggi non è più limitarsi a elencare i problemi, ma affrontarli concretamente — dichiara Marcello Sarta —. Marina di Modica non può continuare a vivere tra un immobilismo trascinato da tre generazioni e interventi sporadici. Serve una strategia chiara, una comunità coesa e una visione capace di trasformare le potenzialità del territorio in sviluppo reale».

La lettera aperta non fa sconti e mette nero su bianco i nodi mai sciolti della frazione. Tra le priorità inviate all’attenzione dell’aula di Palazzo San Domenico spiccano: le carenze croniche della rete idrica e la limitazione dei servizi sanitari ai soli mesi estivi; la necessità di interventi strutturali sulla ex strada provinciale Modica-Marina di Modica; il completamento delle opere di ripristino ancora necessarie dopo i danni provocati dal ciclone “Harry”; il controllo del territorio nei momenti di picco turistico e la ricerca di un equilibrio stabile tra le esigenze della movida giovanile e il diritto alla quiete pubblica dei residenti.

Accanto alle denunce, l’associazionismo propone un pacchetto di idee concrete per la rigenerazione urbana e la destagionalizzazione turistica. Sul piatto ci sono progetti ambiziosi, tra cui spicca la realizzazione di una pista ciclabile costiera green tesa a collegare Pozzallo e Sampieri, il recupero del laghetto naturale, l’introduzione di ZTL e aree pedonali permanenti nel centro della frazione e una regolamentazione più severa per le spiagge libere e il turismo camperistico.

Un ruolo centrale per l’economia locale dovrà essere giocato dai fondi extracomunali (PNRR, FESR e bandi UNESCO). Risorse necessarie anche per sostenere le attività commerciali con incentivi economici e semplificazioni burocratiche, unici strumenti in grado di combattere la forte stagionalità residenziale.

Il binomio Sicilia Arte e “Sei di Marina di Modica se…” ha già dimostrato negli anni come l’impegno dal basso possa fare la differenza, autofinanziando servizi essenziali come l’installazione dello sportello ATM (bancomat), le webcam sul mare e l’accoglienza dei giovani europei del progetto Erasmus+.

Ora, però, serve il salto di qualità istituzionale. Il primo grande banco di prova è ormai alle porte: il prossimo 26 giugno la frazione ospiterà l’esibizione delle Frecce Tricolori. Un evento di richiamo nazionale che, secondo i promotori della lettera, rappresenterà una vetrina straordinaria ma anche un severo test per la macchina organizzativa e infrastrutturale del comune.

Per tradurre le idee in cantieri, la lettera aperta si chiude con una proposta operativa ed immediata: l’istituzione di un “Tavolo Tecnico” permanente dedicato esclusivamente a Marina di Modica. Un organo che riunisca attorno allo stesso tavolo l’Amministrazione, le associazioni di categoria, i professionisti, gli operatori turistici e i cittadini per pianificare, con scadenze certe, il futuro della frazione marinara.

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