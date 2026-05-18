La Misericordia di Modica al servizio dei fedeli per la festa della Madonna delle Grazie

La Misericordia rinnova così il proprio servizio alla comunità, affiancando i momenti di preghiera e celebrazione con professionalità, disponibilità e attenzione verso ogni necessità dei fedeli.

Non si tratta soltanto di una partecipazione legata alla storica vicinanza della Confraternita alla Basilica della Madonna delle Grazie, ma di una testimonianza concreta di fede e devozione mariana, profondamente radicata nell’identità e nell’impegno quotidiano dei volontari.

Una presenza costante e discreta che accompagna uno dei momenti più sentiti dalla comunità cittadina, nel segno della vicinanza, della solidarietà e dello spirito di servizio che da sempre caratterizzano la missione della Misericordia.

Modica, 18 maggio 2026 – Da anni, sin dalle prime ore della terza domenica di maggio, giornata che la tradizione modicana dedica alla festa della Madonna delle Grazie, la Misericordia assicura la propria presenza per l’intero arco della giornata al servizio dei tanti fedeli e devoti della Vergine, garantendo assistenza e sicurezza sanitaria.

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