Running Modica, il futuro è adesso: sfida alle grandi e quinto posto in Sicilia

Palermo, 18 maggio 2026 – Nel caldo dello Stadio delle Palme di Palermo, la Running Modica ha chiuso con un ottimo quinto posto regionale femminile i Campionati di Società su pista, sfiorando il podio per una manciata di punti al termine di un fine settimana intenso e ricco di emozioni.

Un risultato che lascia un pizzico di rammarico, ma che allo stesso tempo conferma il valore di un gruppo giovane e competitivo, capace di tenere testa fino all’ultimo a società molto più blasonate provenienti da Palermo, Catania e Siracusa, nonostante diverse difficoltà incontrate nelle settimane di avvicinamento alla manifestazione. A pesare sull’economia della classifica è stata soprattutto la presenza soltanto parziale di Megane Aprile, impegnata esclusivamente nei 100 metri e costretta a rinunciare ai 200 e alla staffetta 4×100, oltre ad alcuni problemi fisici che hanno inevitabilmente scompigliato i piani tecnici della società modicana.

Nonostante tutto, le atlete della Running Modica hanno risposto presente, affrontando condizioni climatiche complicate e riuscendo comunque a mettere insieme prestazioni di assoluto livello.

Tra i risultati più significativi spiccano quelli di Letizia Cannizzaro, protagonista di un eccellente doppio impegno: nei 400 metri ha fermato il cronometro a 58″09, mentre nei 400 ostacoli ha conquistato il pass per i Campionati Italiani di categoria grazie all’ottimo 1’06″13. Prestazione da applausi anche per Ylaria Fichera Cannizzaro che nei 1500 metri ha finalmente abbattuto il muro dei cinque minuti chiudendo in 4’57″37.

Brilla anche Rebecca Sarè, autrice di una doppia prova di spessore nei salti con 5,35 metri nel lungo e 11,41 metri nel triplo, mentre nel settore lanci arriva la vittoria di Fatima Faddal nel martello con la misura di 43,09 metri.

Importante anche il contributo di Caruso, Cassarino, Di Benedetto, Donzella, Pisana e Trainito, che hanno dato punti preziosi alla squadra contribuendo al raggiungimento del quinto posto finale.

Soddisfatto al termine della manifestazione il responsabile tecnico della Running Modica, Salvatore Pisana, che ha sottolineato lo spirito mostrato dalle proprie atlete: “Le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. Non era semplice affrontare una manifestazione così importante con alcune assenze pesanti e diversi acciacchi fisici, ma hanno lottato fino alla fine con grande carattere. Il podio è sfumato di poco, ma la giovane età della squadra ci fa guardare con fiducia ai prossimi anni”.

Un risultato che assume ancora più valore considerando la continua crescita del movimento modicano. Adesso che anche Modica dispone finalmente di un impianto di atletica leggera, prestazioni di livello regionale e nazionale potranno diventare sempre più frequenti, offrendo agli atleti della Running Modica la possibilità di allenarsi in condizioni adeguate e continuare il proprio percorso di crescita tecnica.

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