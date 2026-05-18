In seguito all’halving di Bitcoin, l’ecosistema BTC sta espandendo le sue capacità di cloud mining basate su energie rinnovabili

La piattaforma con sede in Australia offre contratti di diversi livelli, da 15 a 500.000 dollari, rivolti agli investitori che desiderano accedere direttamente ai risultati del mining di Bitcoin senza dover sostenere i costi dell’hardware ASIC.

Sydney, Australia, 18 maggio 2026. Il quarto halving di Bitcoin ha ridotto la ricompensa per blocco a 3,125 Bitcoin. Da allora, chiunque studi l’economia del mining ha notato un fatto preoccupante: il costo di produzione di un Bitcoin è ormai ostinatamente vicino al suo prezzo di mercato. La strada più ovvia per gli investitori al dettaglio desiderosi di accaparrarsi una fetta della torta si è chiusa. Acquistare miner ASIC è costoso e negoziare con le centrali elettriche industriali è ancora più difficile. La maggior parte rinuncia prima ancora di iniziare.

BTC Ecosystem, una piattaforma di cloud mining gestita da ADAPT ECOSYSTEM PTY LTD, con sede a Sydney, ha annunciato oggi l’espansione della sua linea di prodotti a contratto per investitori al dettaglio. La piattaforma lancerà anche un programma di prova senza deposito, che consentirà ai nuovi utenti di visualizzare i pagamenti giornalieri del mining prima di investire qualsiasi fondo.

Un nuovo approccio per l’esposizione al Bitcoin per i piccoli investitori

Gli investitori al dettaglio che prendono in considerazione il mining di Bitcoin si imbattono solitamente nello stesso problema. Sulla carta, i calcoli sono corretti. In pratica, l’implementazione è complessa. Un impianto ASIC di ultima generazione, come l’Antminer S21, costa circa 5.000 dollari prima della spedizione. Richiede una struttura di hosting con alimentazione elettrica di livello industriale. La consegna e la configurazione richiedono settimane. E il suo valore si deprezza più rapidamente dei Bitcoin che produce. Il cloud mining aggira tutti questi problemi vendendo l’accesso frazionato a infrastrutture di mining esistenti.

“La complessità che rende insostenibile il mining per i piccoli investitori non è l’hardware in sé. È tutto ciò che lo circonda. Contratti di alimentazione, tempi di attività delle strutture, cicli di approvvigionamento degli ASIC, gestione del firmware. Noi ci siamo occupati di tutto questo. L’utente acquista hashrate e vede le ricompense per i blocchi accreditate quotidianamente sul proprio conto”, ha dichiarato un portavoce di BTC Ecosystem in un comunicato.

Perché il dibattito sui contratti cloud si è riaperto nel 2026

I rendimenti della DeFi si sono compressi a cifre a una sola cifra, mentre le autorità di regolamentazione inaspriscono le normative sui prodotti di staking. Gli ETF spot su Bitcoin hanno istituzionalizzato l’esposizione passiva, ma questi prodotti non generano alcun rendimento continuativo. E gli stessi miner operano con margini che penalizzano chiunque non abbia una scalabilità adeguata e accesso a energia a basso costo.

Questa combinazione ha riportato sul tavolo i contratti cloud a termine fisso. Rendimenti limitati nella DeFi, rendimenti nulli negli ETF spot e costi elevati per il self-mining. Gli investitori che desiderano ancora un diritto strutturale sull’emissione monetaria di Bitcoin hanno bisogno di una strada diversa, e il cloud mining è una delle poche che collega direttamente il capitale al dettaglio all’hashrate effettivo.

Infrastruttura: 100% rinnovabile, costi energetici inferiori alla media del settore

BTC Ecosystem gestisce data center situati in regioni vincolate da contratti a lungo termine per l’energia rinnovabile. L’infrastruttura è alimentata da energia geotermica, idroelettrica ed eolica e, di conseguenza, l’azienda dichiara costi operativi inferiori di circa il 30% rispetto alla media del settore. L’hardware è costituito da ASIC di ultima generazione, con gestione continua del firmware e ridondanza integrata a livello di infrastruttura.

L’impronta energetica rinnovabile non è solo un argomento di discussione ESG. Con l’aumento della difficoltà globale del mining, il costo marginale fa la differenza tra un’attività redditizia e un’infrastruttura improduttiva. La localizzazione dei data center in prossimità di fonti di energia rinnovabile economiche e contrattualizzate rappresenta il vantaggio strutturale su cui l’azienda si basa.

Livelli contrattuali e prova gratuita senza deposito da $15

Il menu dei contratti della piattaforma è suddiviso in livelli in base all’impegno di capitale e alla durata. I livelli principali includono:

Un contratto di benvenuto da $15, attivato all’iscrizione, con un rendimento di $0,53 al giorno. Questo contratto è pensato per consentire ai nuovi utenti di visualizzare i pagamenti giornalieri prima di investire il proprio capitale.

Un contratto da $1.500 su 10 giorni, con un rendimento di circa $21,75 al giorno.

Un contratto da $9.000 su 20 giorni, con un rendimento di circa $142,20 al giorno.

Un contratto da $30.000 su 30 giorni, con un rendimento di circa $528 al giorno.

Allocazioni di livello istituzionale fino a $300.000, con rendimenti giornalieri a quattro cifre.

I guadagni vengono accreditati sui conti degli utenti ogni 24 ore. I prelievi sono disponibili una volta raggiunto un saldo di $100. La piattaforma supporta BTC, ETH, USDT (ERC20 e TRC20), LTC, BCH, XRP, SOL e DOGE sia per i depositi che per i prelievi.

Posizione di conformità: costruita attorno ai principi normativi australiani

La conformità è vitale per qualsiasi piattaforma di criptovalute. È anche l’area in cui la maggior parte delle aziende di cloud mining rivolte ai clienti al dettaglio ha storicamente incontrato difficoltà. BTC Ecosystem posiziona la sua presenza in Australia come una risposta strutturale a questo rischio.

L’azienda è regolamentata dall’Australian Securities and Investments Commission (ASIC). I fondi dei clienti sono custoditi presso banche australiane di prim’ordine nell’ambito del quadro normativo dell’Australian Financial Services Authority, con crittografia SSL applicata a tutta l’infrastruttura rivolta agli utenti. Fondata nel 2022, la piattaforma ha operato attraverso un intero ciclo rialzista e ribassista e dichiara oltre 2,7 milioni di utenti a livello globale.

Come iniziare

Fase 1. Registrazione. I nuovi utenti creano un account con un nome utente e un indirizzo email. Una volta completata la registrazione, il bonus di benvenuto di 15 $ viene attivato immediatamente, e successivamente è possibile ottenere 0,53 $ al giorno in premi per l’accesso.

Fase 2. Scelta di un contratto. Il menu dei contratti offre importi da 100 $ a 300.000 $, con termini personalizzabili in base al livello di capitale e alla durata.

Fase 3. Guadagno. I pagamenti giornalieri vengono accreditati sul conto dell’utente entro 24 ore dall’attivazione del contratto. I guadagni possono essere prelevati e trasferiti su un portafoglio di criptovalute personale o reinvestiti in un nuovo contratto.

La tesi principale

La narrazione intorno a Bitcoin si è spostata dall’esposizione speculativa spot a rivendicazioni più concrete sulla produzione effettiva. Gli ETF spot hanno assorbito i flussi istituzionali. I prodotti a rendimento sintetico nella DeFi sono compressi sotto la pressione normativa. Ciò che rimane è la questione di come gli investitori possano ottenere un diritto strutturale sull’emissione monetaria di Bitcoin senza il grattacapo operativo di gestire un’attività di mining in proprio.

I contratti di cloud mining a termine fisso rispondono a questa domanda convertendo la produzione computazionale grezza in un meccanismo di mediazione del costo in dollari supportato da un hashrate reale anziché da una leva speculativa. Man mano che le piattaforme infrastrutturali si espandono e i costi operativi distinguono i vincitori dalle vittime, l’ecosistema BTC si sta posizionando per gli operatori in grado di dimostrare il loro vantaggio fisico. Energia rinnovabile. Hardware di ultima generazione. Custodia regolamentata. Le piattaforme che saranno ancora operative nel 2030 saranno quelle che si saranno basate su questi elementi, non quelle che si limiteranno a citare il rendimento più alto in questo trimestre.

Informazioni su BTC Ecosystem

BTC Ecosystem è una piattaforma globale di cloud mining e infrastrutture di calcolo Web3 gestita da ADAPT ECOSYSTEM PTY LTD, con sede a Sydney, in Australia. Fondata nel 2022 e regolamentata dall’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la piattaforma offre accesso frazionato a reti di mining ASIC alimentate da energie rinnovabili tramite contratti a termine. BTC Ecosystem serve oltre 2,7 milioni di utenti in tutto il mondo, con regolamento giornaliero, prelievi multi-asset e custodia di livello bancario nell’ambito del quadro normativo dell’Australian Financial Services Authority.

Contatto per i media

Team Relazioni Pubbliche dell’Ecosistema BTC

Email: info@btcecosystem.com

Sito web: https://btcecosystem.com

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