Alejo Romano difenderà la porta del Modica Calcio anche in serie D: confermato!

MODICA, 10 Luglio 2026 – La difesa della porta del Modica Calcio è in buone mani. La società ha, infatti, annunciato che, anche per la stagione sportiva 2026/2027, Alejo Romano vestirà la maglia rossoblù e sarà il numero 1 della squadra.

La conferma di Romano rappresenta un punto fermo nel progetto tecnico, garantendo continuità, esperienza e sicurezza tra i pali. Il portiere, che si è distinto per le sue qualità tecniche e il carisma dimostrato in campo, continuerà a essere una figura di riferimento per tutto il gruppo, pronto ad affrontare le nuove sfide che il prossimo campionato ci riserva.

La società esprime grande soddisfazione per il rinnovo, sottolineando come la presenza di Romano sia fondamentale per ambire ai traguardi prefissati per la nuova annata. Un tassello importante, dunque, che va a consolidare l’assetto della squadra in vista dell’inizio della preparazione.

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