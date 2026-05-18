Csen. Domenica nel centro storico arriva la “Modica City Race”

Modica, 18 maggio 2026 – Sotto l’egida del Csen provinciale di Ragusa prende forma una sfida che è, davvero, la sfida nella sfida: portare una gara Ocr nel cuore barocco di Modica, trasformando il centro storico in un’arena sportiva a cielo aperto. L’Asd Csf 14 Ocr Team Modica, che pratica Spartan race e Ocr dal 2014, ha scelto di compiere un passo decisivo per far conoscere questa disciplina a un pubblico sempre più ampio. Da qui nasce la Modica City Race, in programma domenica 24 maggio, con inizio alle 9,30 da piazza Matteotti.

La manifestazione sarà tappa del campionato regionale Ocr Trinacria Cup e del campionato italiano Ocra/Fipm, richiamando nel Val di Noto i migliori specialisti siciliani della corsa a ostacoli. Gli atleti si confronteranno su un percorso di 6 km con 25 ostacoli, immersi tra monumenti, scalinate, vicoli e scorci che rendono Modica una delle città più affascinanti d’Italia.

«Questa iniziativa – afferma Sergio Cassisi, presidente del Csen Ragusa – rappresenta perfettamente lo spirito del nostro ente: portare lo sport nei luoghi della comunità, renderlo visibile, accessibile, coinvolgente. L’Ocr è una disciplina completa, formativa, capace di unire preparazione fisica, tecnica e determinazione. Siamo orgogliosi che una realtà come Csf 14 Ocr Team Modica abbia scelto di mettersi in gioco con un evento così ambizioso e innovativo per il territorio».

Cassisi aggiunge: «Modica City Race sarà una festa dello sport. Invitiamo tutti a partecipare, a sostenere gli atleti e, perché no, a scoprire un’attività che può appassionare chiunque, dai più giovani agli adulti. Ringraziamo tutto lo staff per l’organizzazione della difficile competizione e in particolare il presidente Ignazio Cerruto, il vice Salvatore Iachinoto e il segretario Francesco Lucifora». L’evento promette spettacolo, adrenalina e un’atmosfera unica, grazie alla cornice del centro storico e alla presenza dei più forti atleti Ocr della Sicilia. La cittadinanza è invitata a partecipare, sostenere e lasciarsi incuriosire: potrebbe essere l’occasione per innamorarsi di uno sport che unisce forza, tecnica e divertimento.

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