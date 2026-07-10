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Marina di Modica | Sport

Beach volley: conclusa la giornata di qualificazione della tappa Gold del campionato italiano a Marina di Modica

Ficosecco si qualifica, le coppie siciliane non centrano l’accesso al main draw
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MARINA DI MODICA, 10 Luglio 2026 – Si è conclusa la giornata di qualificazione della tappa Gold del campionato italiano di beach volley a Marina di Modica, evento organizzato da Isoci con il supporto della Regione Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del comune di Modica.

Ecco i dettagli principali sulla competizione:

Main Draw Maschile: hanno staccato il pass per la pool play le coppie formate da Matteo Camozzi-Nicolò Siccardi, Luca Cravera-Federico Geromin, Daniele Sablone-Paolo Ficosecco, Matteo Camerani-Matteo Bellucci, Alessandro Carucci-Alessandro Preti ed Edoardo Pantalei-Andrea Lupo. Tra i big che scenderanno in campo domani, sabato 11 luglio, figurano i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, oltre a Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016 e tre volte vincitore a Marina di Modica.

Main Draw Femminile: le sei coppie qualificate sono Elisa Tonello-Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy-Irene Enzo, Anna Pelloia-Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese-Martina Biancini, Sofia Arcaini-Eleonora Annibalini e Courtney Schwan-Alice Eaco. Domani si uniranno alle teste di serie, tra cui le vincitrici delle passate edizioni Chiara They-Sara Breidenbach e Alice Gradini-Federica Frasca.

Esito per le coppie siciliane: nessuna coppia dell’Isola è riuscita a centrare l’accesso al tabellone principale. Franco Arezzo e Simone Augugliaro hanno sfiorato l’impresa, perdendo al tie-break contro Camerani-Bellucci dopo aver vinto il primo set. Anche i catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto si sono fermati al turno decisivo, cedendo in due set a Camozzi-Siccardi.

L’impresa di Paolo Ficosecco: il 46enne marchigiano, siciliano d’adozione, ha conquistato la qualificazione insieme a Daniele Sablone dopo una rimonta contro Davis Krumins e Nicolò Mancin. Domani affronterà al debutto i campioni d’Italia in carica Alfieri e Ranghieri.

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