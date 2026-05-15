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Cronaca

Niscemi, rapina aggravata in concorso: tre pregiudicati arrestati della Polizia

Lo scorso mese di luglio, dopo aver percosso la vittima, gli hanno sottratto l’autovettura quale ritorsione per non aver saldato un debito di sessanta euro per la cessione di una dose di cocaina
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NISCEMI, 15 Maggio 2026 – La Polizia di Stato a Niscemi ha tratto in arresto tre pregiudicati in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per rapina aggravata in concorso. Si tratta di tre niscemesi, un trentaduenne, indagato anche per cessione di cocaina, un venticinquenne e un quarantaquattrenne. Lo scorso mese di luglio i tre individui hanno consumato una rapina ai danni di un uomo che aveva contratto un debito di 60 euro con il trentaduenne che tre giorni prima gli aveva ceduto una dose di cocaina. Visto che l’acquirente non aveva saldato il debito, i tre aggressori, dopo averlo contattato telefonicamente, gli hanno dato un appuntamento presso un bar di Niscemi. Mentre la vittima alla guida della propria autovettura si recava nel luogo prestabilito, è stato bloccato dai tre aggressori che, dopo averlo percosso, gli hanno sottratto il mezzo quale ritorsione per non aver saldato il debito. Le indagini eseguite dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, sentita la descrizione dei fatti fornita dalla vittima, la visualizzazione delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza ed altre attività tecniche, hanno consentito di identificare i tre aggressori e recuperare l’autovettura, che era stata nascosta dal trentaduenne. Il Gip, ritenendo la gravità del fatto e la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari agli indagati. La responsabilità degli indagati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà stabilita solo a seguito di sentenza definitiva.

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