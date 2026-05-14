Pozzallo. Gli studenti della Palamentano omaggiano la Capitaneria di porto e il suo comandante con una tela

POZZALLO, 14 Maggio 2026 – Un ponte ideale tra la scuola e il territorio, unito dal blu del Mar Mediterraneo. Mercoledì scorso, l’Aula Magna dell’Istituto “Rogasi” ha ospitato un momento di profonda sinergia istituzionale e cittadina. Gli alunni delle classi quarta e quinta del Plesso Palamentano, guidati dalle loro insegnanti, hanno incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata, Luigi Vincenti.

Al centro dell’evento la consegna di una tela speciale. L’opera è il frutto del percorso didattico legato alla “Giornata del mare” celebrata lo scorso 11 aprile. Il dipinto troverà adesso una collocazione permanente e d’onore all’interno dei locali della stessa Capitaneria di Porto.

Il cuore pulsante del dono risiede nella toccante dedica impressa dai bambini sul retro della tela: “Noi alunni delle classi quarta e quinta del Plesso Palamentano abbiamo dedicato questo lavoro agli “Angeli del mare”, uomini e donne della Capitaneria di Porto che proteggono il nostro mare e le nostre spiagge. La motovedetta rappresentata è la 325 che sorveglia le nostre coste. Grazie per quello che fate”.

La tela non è solo un esercizio artistico, ma un simbolo di legalità e gratitudine. I giovani studenti hanno voluto ritrarre nello specifico la motovedetta CP 325. Il mezzo navale è un simbolo quotidiano di sicurezza per l’intero litorale pozzallese.

Il Comandante Vincenti ha espresso vivo ringraziamento per l’omaggio ricevuto ed ha sottolineato l’importanza di seminare la cultura del rispetto ambientale e della sicurezza marittima fin dalla tenera età. Le insegnanti hanno ribadito il valore pedagogico dell’iniziativa, volta a formare cittadini consapevoli e vicini alle istituzioni che vigilano sulla collettività. La tela verrà esposta nei locali della Capitaneria di porto di Pozzallo.

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