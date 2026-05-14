Promozione. Cala il sipario dei playoff per il Santa Croce Calcio, bilancio positivo

Santa Croce Camerina, 14 maggio 2026 – L’uscita dai play off ha di fatto sancito la fine della stagione sportiva del Santa Croce Calcio.

Una stagione molto positiva quella della squadra biancazzurra che è andata oltre le aspettative, visto che si era partiti per fare un campionato tranquillo con l’obiettivo principale della salvezza.

La squadra di mister Fabio Campanaro (davvero positivo l’impatto del tecnico gelese), invece ha fatto capire fin dall’inizio di avere i numeri e soprattutto un organico di tutto valore, nonostante la bassa media di età.

I numeri che il Cigno ha sviluppato alla fine della stagione, sono cifre di tutto rispetto:

44 punti in classifica e quarto posto consolidato: frutto di 13 vittorie, di cui 5 in casa e 7 in trasferta, 8 pareggi ( 6 in casa e 2 in trasferta) e 6 sconfitte (2 in casa e 4 in trasferta).

I biancazzurri inoltre hanno messo a segno 44 reti, dei quali circa la metà li ha marcati Yahya Dramé arrivato terzo nella classifica generale dei marcatori con 16 reti personali.

Le reti subite, invece sono state solo 25 e quella dei biancazzurri è stata la terza miglior difesa del girone D, dietro Priolo e Akragas.

Grandi numeri per il “giovane” Santa Croce che per l’intera stagione non è mai andato al di sotto della quinta posizione in classifica, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal suo condottiero, quel Fabio Campanaro, anch’egli giovane tecnico, che nonostante fosse alla sua prima esperienza da capo allenatore, ha guidato i biancazzurri con una spiccata sagacia tecnica.

Il più grande merito e non me ne vogliano i protagonisti scesi in campo, va sicuramente alla proprietà e in particolare alla famiglia Fiorilla, con in testa il patron Andrea Fiorilla, Gabriele Fiorilla e Giuseppe Fiorilla, insieme al presidente Davide Virgadaula, a Francesco Occhipinti e al segretario Salvatore Iapichino che sono subentrati in corso di stagione e hanno risollevato il sodalizio biancazzurro che stava andando alla deriva.

Un vero atto d’amore per questo sport, per il Santa Croce calcio e per tutta la città di Santa Croce Camerina; quello della famiglia Fiorilla che ha da subito ha dato tranquillità all’ambiente, portando a compimento una stagione brillante con l’accesso ai play off.

Il patron Andrea Fiorilla insieme alla dirigenza e al DS Saro Scollo si è già messo al lavoro per programmare la prossima stagione e, nonostante, i tempi ancora non siano maturi, sta cercando di gettare le basi e fare crescere sempre di più la società per prepararla a puntare ad obiettivi prestigiosi.

Intanto venerdì sera ci sarà una rimpatriata con tutti i giocatori e i componenti dell’organigramma societario.

Tutti insieme si ritroveranno a Marina di Ragusa presso il locale “Frangipane a Mare” per la cena di fine stagione, dopodiché ci sarà il rompete le righe e l’arrivederci per l’inizio della prossima annata agonistica.

Nella foto il bomber Yahya Dramé e il patron del Santa Croce calcio Andrea Fiorilla

Salva