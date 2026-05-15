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Politica | Ragusa

“Indipendenza è libertà”: a Ragusa un incontro sull’educazione finanziaria per contrastare la violenza economica

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Ragusa, 15 maggio 2026 – Promuovere l’autonomia economica come strumento di libertà, consapevolezza e prevenzione della violenza di genere. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Indipendenza è libertà: educazione finanziaria per contrastare la violenza economica”, in programma martedì 19 maggio 2026 alle ore 17:00 presso l’Auditorium Sala Avis, in via Vittorio Emanuele Orlando 1 a Ragusa.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con Global Thinking Foundation, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione dedicate al contrasto della violenza economica e alla promozione dell’autonomia finanziaria.
L’evento intende promuovere riflessioni e approfondimenti su una forma di violenza spesso invisibile ma profondamente grave: la violenza economica, che limita l’autonomia personale e la possibilità di autodeterminazione delle donne. Attraverso il contributo di istituzioni, professionisti e professioniste, enti e organizzazioni, il convegno offrirà proposte concrete di educazione finanziaria e sensibilizzazione sociale.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, dell’assessora all’Istruzione e Sviluppo Economico Catia Pasta, dell’assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi, della presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa Emanuela Tumino e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa Michelangelo Aurnia.
A moderare l’incontro sarà Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali, Pari Opportunità.
Interverranno:
Elena Frasca, avvocata e presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa;
Giusy Saraceno, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa;
Edvige La Rosa, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa;
Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation.

“Parlare di educazione finanziaria significa parlare di libertà, consapevolezza e autodeterminazione. La violenza economica è una forma subdola di controllo che spesso impedisce alle donne di costruire percorsi autonomi e sicuri. Come amministrazione comunale vogliamo promuovere occasioni concrete di informazione e sensibilizzazione affinché ogni donna possa acquisire strumenti utili per riconoscere e contrastare queste dinamiche. Solo attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione possiamo rafforzare i diritti e le pari opportunità”, dichiara Elvira Adamo.
L’evento ha il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa ed è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi di natura ordinaria e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi di natura ordinaria.

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