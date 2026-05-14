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Attualità | Ragusa

5×1000 ad AIL Ragusa: una firma che porta cura, speranza e conforto

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Ragusa, 14 maggio 2026 – AIL Ragusa rinnova l’appello ai cittadini a destinare il proprio 5×1000 all’associazione, per continuare a garantire assistenza concreta ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. “Ci sono battaglie che è giusto non affrontare da soli ed è per questo che ogni giorno AIL Ragusa vuole stare accanto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie, con servizi concreti, sostegno umano e una presenza costante anche nei momenti più difficili”, dichiara la presidente Carmela Nicita.

Con una semplice firma nella dichiarazione dei redditi, sarà possibile sostenere le attività che l’associazione porta avanti quotidianamente sul territorio nella lotta contro leucemie, linfomi, mielomi e altre malattie del sangue. “Dietro una firma c’è un servizio e dietro ogni servizio c’è una persona che ha bisogno di sostegno. C’è un paziente che può ricevere cure direttamente nella propria casa, una famiglia che non dovrà affrontare da sola il peso della malattia. C’è chi può avere un farmaco indispensabile senza dover affrontare un viaggio o uno spostamento e chi trova ascolto attraverso il sostegno psicologico e una mano tesa nei giorni più fragili”, aggiunge la presidente Nicita.

Grazie al contributo del 5×1000, AIL Ragusa può sostenere servizi fondamentali come le cure domiciliari, la consegna dei farmaci, il supporto psicologico e tutte le attività di supporto all’ematologia del territorio. “Ogni firma si trasforma nella presenza di AIL accanto a ogni paziente e alla loro famiglia”, conclude Carmela Nicita.

Per destinare il 5×1000 ad AIL Ragusa è sufficiente firmare nell’apposito riquadro dedicato al sostegno degli enti del Terzo Settore e indicare il codice fiscale dell’associazione: C.F. 80102390582.

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