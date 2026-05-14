Pozzallo. Storica “prima volta” delle bancarelle di san Giovanni alla Balata ma non tutti concordano

POZZALLO, 14 Maggio 2026 – Una raccolta di firme sposta le bancarelle per la festività d San Giovanni Battista. Scenario inedito per il mercatino storico che si svolge nelle giornate antecedenti e in quello festivo del santo co-patrono di Pozzallo. Non più l’ex Pantano Raganzino, sede storica delle bancarelle nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 giugno bensì piazzetta delle Sirene, ovvero il parcheggio della Balata. La delibera, apparsa in queste ore sul sito ufficiale del Comune, non lascia spazi a dubbi: per la prima volta, nella sua storia, il mercatino sarà presente laddove insiste un parcheggio.

Erano stati alcuni cittadini a portare le firme al fine di non ubicare le bancarelle presso l’ex Pantano. Una petizione cittadina che ha avuto successo e che ha, nei fatti, messo in difficoltà l’Amministrazione comunale salvo poi decidere di ubicare altrove le bancarelle. Le motivazioni della petizione sono state: inquinamento acustico derivante da emissioni sonore prolungate oltre gli orari consentiti, lesive del diritto al riposo dei residenti; riduzione della viabilità e potenziale compromissione della sicurezza pubblica, con ostacoli all’accesso dei mezzi di emergenza (ambulanze e Vigili del Fuoco); problematiche igienico-ambientali dovute all’elevato afflusso di visitatori in area non strutturalmente idonea, con conseguente degrado e accumulo di rifiuti.

Lo scorso 22 aprile, presso gli uffici comunali, alcuni firmatari della petizione hanno incontrato i vertici di Palazzo La Pira, i quali avevano proposto 4 micro-aree fra cui il parcheggio della Balata. Alla fine, visti i pro e i contro di ogni area, si è convenuti per la piazzetta delle Sirene.

Fatta la legge, però….trovata la lamentela. Alla diffusione della notizia sui social, ieri, qualche cittadino lamentava il fatto che quell’area serve per parcheggiare l’automobile al fine di raggiungere, per motivi di lavoro, il corso Vittorio Veneto o la via Enrico Giunta (nelle vicinanze, ricordiamolo, c’è l’istituto Nautico). “Siamo senza parcheggi, a Pozzallo – scriveva un cittadino su Facebook – e ci tolgono anche l’unica area dove poter lasciare l’automobile, per tre giorni lavorativi avremo grosse difficoltà”.

Per la cronaca, stamani, infine, sul sito del Comune è apparso anche l’avviso pubblico per l’assegnazione degli stalli per la fiera di San Giovanni Battista, edizione 2026, da tenersi nei giorni 21, 22, 23 e 24 giugno 2026 in Piazza delle Sirene, ovvero il modello di domanda di partecipazione per chi vuole aderire all’iniziativa.

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