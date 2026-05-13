A Modica il XIV Meeting pneumologico degli Iblei: specialisti da tutta Italia a confronto

Modica, 13 maggio 2026 – Si terrà il 15 e 16 maggio, all’Hotel Torre del Sud di Modica, la XIV edizione del Meeting pneumologico degli Iblei, appuntamento scientifico ormai consolidato nel panorama della pneumologia siciliana e nazionale. L’evento è organizzato dal dott. Gaetano Cabibbo, pneumologo, direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa e dell’U.O.C. di Medicina interna dell’ospedale di Modica, e dal dott. Antonio Zocco Pisana, pneumologo e responsabile dell’ambulatorio territoriale dell’ASP di Ragusa.

Il Meeting rappresenta da anni un momento di confronto qualificato tra professionisti impegnati nella diagnosi, nella cura e nella presa in carico delle patologie respiratorie. Al centro delle due giornate ci saranno le principali tematiche della pneumologia contemporanea: dalle malattie respiratorie correlate a patologie autoimmunitarie alle patologie cardiopolmonari, dalle infezioni pleuro-polmonari alla pneumologia interventistica, fino all’insufficienza respiratoria, alle patologie ostruttive e al ruolo dell’imaging nelle malattie respiratorie. Il programma prevede anche una tavola rotonda sui modelli organizzativi in pneumologia.

Il congresso vedrà la partecipazione di relatori provenienti da diverse realtà italiane, con il contributo di esponenti del mondo pneumologico, internistico e delle società scientifiche, tra cui la FADOI. L’evento è accreditato ECM per 100 discenti e prevede l’assegnazione di 10 crediti formativi.

«Il Meeting pneumologico degli Iblei – sottolineano i responsabili scientifici – nasce da una collaborazione ormai consolidata tra ospedale e territorio. È un modello di integrazione che consente di migliorare la presa in carico dei pazienti respiratori e di rafforzare il confronto tra professionisti, in un ambito specialistico in continua evoluzione».

Salva