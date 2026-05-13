  • 13 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Maggio 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Tragedia della neonata a Vittoria: la Procura archivia l’indagine, nessun colpevole per la morte della piccola

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Maggio 2026 – Si chiude definitivamente il capitolo giudiziario relativo alla morte della neonata di Vittoria, avvenuta il 20 ottobre 2023. La Procura della Repubblica ha stabilito l’archiviazione del caso, scagionando completamente i genitori e il personale sanitario da ogni ombra di responsabilità.

Dopo mesi di perizie medico-legali e analisi della documentazione clinica, è emerso che la piccola è stata vittima di una broncopomonite ab ingestis. L’inalazione accidentale di latte ha causato una crisi cardio-respiratoria fatale.

Secondo i magistrati, la dinamica è purtroppo riconducibile a una patologia neurologica preesistente di cui la bambina soffriva. La piccola era già stata sotto stretta osservazione medica e aveva superato un lungo ricovero in terapia intensiva neonatale a Ragusa nel maggio precedente, in seguito a un episodio simile.

La notte del dramma, il padre aveva controllato la culla poco dopo la poppata, trovando la figlia priva di sensi e cianotica. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione e la disperata corsa in ospedale, per la neonata non c’è stato nulla da fare.

L’inchiesta, aperta inizialmente come atto dovuto per accertare eventuali negligenze, ha confermato che i genitori non hanno tenuto condotte imprudenti, prestando alla figlia tutte le cure necessarie richieste dalla sua fragile condizione e il personale sanitario ha operato correttamente, seguendo i protocolli medici senza alcuna omissione.

L’archiviazione mette fine a un doloroso iter legale, confermando che la morte della piccola è stata una tragica fatalità legata alle sue condizioni di salute, impossibile da prevedere o evitare nonostante l’amore e l’attenzione della famiglia.

© Riproduzione riservata
599652

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube