Sicurezza in banca: siglato in Prefettura, a Ragusa, il Protocollo d’intesa contro rapine e frodi informatiche

RAGUSA, 12 Maggio 2026 – Si è tenuta stamane, presso il Palazzo del Governo, la firma del “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti”. L’accordo è stato sottoscritto dal Prefetto, Dott.ssa Tania Giallongo, e dal rappresentante di OSSIF (Centro di Ricerca dell’ABI sulla Sicurezza Anticrimine), Dott. Marco Iaconis.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di innalzare i livelli di protezione degli istituti di credito e dei cittadini, contrastando non solo i reati “tradizionali” come le rapine, ma anche le moderne minacce digitali.

Il documento rappresenta uno strumento cruciale in un momento caratterizzato da una recrudescenza di attacchi agli sportelli ATM e dalla crescente diffusione delle frodi informatiche. Alla sottoscrizione hanno partecipato i vertici locali delle Forze di Polizia e i delegati degli undici istituti bancari attualmente aderenti (tra cui BAPS, MPS, BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit).

Punti chiave del protocollo:

Misure di sicurezza avanzate: le banche si impegnano ad adottare presidi per mitigare i rischi di furti alle cassette di sicurezza e attacchi vandalici;

Intelligenza Artificiale: particolare attenzione viene rivolta alle frodi legate all’uso improprio delle nuove tecnologie e dell’IA.

Sinergia con le Forze dell’Ordine: previsto uno scambio informativo costante per massimizzare l’attività di prevenzione e pronto intervento.

Il Prefetto Giallongo ha espresso viva soddisfazione per la firma, sottolineando come il protocollo sia: “Uno strumento fondamentale per tutelare dipendenti e clienti, garantendo che le operazioni bancarie avvengano in condizioni di massima sicurezza e serenità.”

L’intesa territoriale recepisce le linee guida del protocollo nazionale siglato tra l’ABI e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, adattandole alle specificità e alle esigenze del contesto locale.

Istituti Bancari aderenti:

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca Nazionale del Lavoro

Banca Sella

Banco BPM

BPER Banca

Compass

Crédit Agricole

Credito Emiliano

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Salva