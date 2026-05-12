Cimitero di Modica: tra loculi pericolanti e inerzia amministrativa, la dignità dei defunti è a rischio

MODICA, 12 Maggio 2026 – La vicenda dei colombari pericolanti del cimitero di Modica rappresenta l’ennesima fotografia di una città ostaggio di un immobilismo amministrativo non più tollerabile. Da anni, cittadini e famiglie attendono risposte chiare e interventi concreti su una situazione che tocca i temi della sicurezza, della dignità e del rispetto verso chi non c’è più.

“Invece – denuncia Antonio Ruta de L’Alternativa Socialista – ciò a cui assistiamo è un rimpallo di responsabilità e una paralisi che ha assunto i contorni di una farsa dal retrogusto amaro. Destano serie perplessità le recenti dichiarazioni della Sindaca Maria Monisteri, secondo cui l’Ufficio tecnico comunale non sarebbe nelle condizioni di predisporre neppure un progetto di massima relativo agli interventi necessari. Se davvero il Comune di Modica non riesce nemmeno a elaborare una proposta tecnica su una questione tanto delicata, allora la situazione a Palazzo San Domenico è ben più grave di quanto si voglia ammettere.”

La città paga oggi il prezzo di organici insufficienti e carenze strutturali della macchina amministrativa, mancanza di visione nel rafforzamento degli uffici e della capacità progettuale.

L’alibi del dissesto economico, usato come “jolly” per giustificare ogni mancanza.

“Siamo ormai diventati refrattari alle rassicurazioni e alle promesse di stanziamenti che puntualmente si arenano nei meccanismi farraginosi della Regione Siciliana. È paradossale che, dopo anni, una questione di sicurezza pubblica venga ancora trascinata tra interlocuzioni inconcludenti e procedure indefinite. La classe dirigente, locale e regionale, sta dimostrando una preoccupante incapacità nel garantire risposte rapide. Il rischio non è solo burocratico, ma d’immagine e di civiltà”.

Il timore del Comitato è racchiuso in un possibile titolo di cronaca nazionale: “Crollo al cimitero di Modica: i resti dei defunti dispersi tra le macerie.”

Sarebbe una iattura che Modica non merita. Chiediamo un radicale cambiamento di passo: in assenza di segnali concreti, invocheremo la mobilitazione cittadina a tutela della nostra dignità e della storia della nostra città.

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