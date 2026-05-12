Completamento autostrada Siracusa-Gela. Il Gruppo consiliare Pd-L’alternativa del Libero Consorzio ibleo presenta Odg

Ragusa, 12 maggio 2026 – Il gruppo consiliare Partito Democratico – L’Alternativa del Libero consorzio comunale di Ragusa ha presentato un ordine del giorno volto a sollecitare un intervento immediato sul completamento dell’autostrada Siracusa–Gela, infrastruttura ritenuta strategica per lo sviluppo del Sud Est siciliano e ancora oggi lontana dalla sua piena realizzazione. I consiglieri Gaetano Scollo, Giovanni Garretto e Salvatore Schembari richiamano come, a oltre sessant’anni dall’avvio del progetto, l’opera resti incompiuta: 59 chilometri realizzati su 133, nonostante il tracciato originario prevedesse il completamento già nel 1973. Una condizione che continua a penalizzare la provincia di Ragusa e l’intero territorio sudorientale.

Nel documento si evidenzia che nel 2022 il Cipess aveva approvato un finanziamento di 350 milioni di euro destinato al lotto Modica–Scicli, successivamente sottratto nel 2023 e dirottato alla progettazione del ponte sullo Stretto. Una scelta che, secondo i proponenti, ha inciso negativamente sul Sud Est siciliano, anche alla luce del mancato visto della Corte dei conti sulla delibera relativa al progetto del ponte. La sottrazione delle risorse, si legge nell’ordine del giorno, rischia di trasformare la Siracusa–Gela in un’infrastruttura “destinata all’abbandono”, mentre nuove opere non possono essere finanziate a scapito di interventi già programmati e in corso.

Il gruppo Partito Democratico – L’Alternativa chiede quindi di ripristinare il finanziamento da 350 milioni, completare il tratto Modica–Scicli e avviare un nuovo cantiere per il collegamento Gela–Vittoria, così da garantire continuità all’infrastruttura e un beneficio concreto per mobilità ed economia del territorio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione promosso dal Partito Democratico provinciale, che nelle scorse settimane ha organizzato sit‑in, momenti pubblici e una raccolta firme per riportare al centro dell’attenzione istituzionale il completamento dell’autostrada. L’ordine del giorno sarà inoltre presentato in tutti i consigli comunali della provincia, con l’obiettivo di costruire una posizione condivisa e unitaria del territorio.

Con il documento approvato, il Consiglio impegna il presidente del Libero consorzio ad attivarsi presso Governo nazionale e Regione Siciliana affinché siano assicurate le risorse necessarie al completamento dell’intera Siracusa–Gela.

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