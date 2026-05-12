Al “Quasimodo”, presentazione del libro “Rimembranze” di Salvatore Paolino

Modica, 12 maggio 2026 – Sarà dedicato al poeta Salvatore Paolino il XIX appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 16 maggio, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura.

Al centro della serata il libro di poesie “Rimembranze”, che sarà presentato da Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo; l’incontro sarà arricchito dalle letture di poesie a cura dell’attore Piero Pisana, e della poetessa Franca Cavallo. A moderare la serata sarà la poetessa Silvana Blandino, mentre il Gruppo Muòrika Mia eseguirà intermezzi musicali che allieteranno l’evento.

“Il libro di Salvatore Paolino, dichiara Domenico Pisana, è un testo antologico dove l’autore, socio fondatore del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, disegna un itinerario esistenziale racchiuso nelle sue 15 raccolte poetiche in lingua e in dialetto, che abbracciano un settantennio(1956-2026), e precisamente: Nei coni d’ombra, Lacrime e fiabe, Canti di Monserrato , Prima che il giorno muoia, Era il tempo degli aquiloni, L’ultima falce di luna, L’altra faccia del vento, L’altro eri Tu, Cantando Monserrato; e poi quelle in lingua siciliana: Chìddi sì ca èrunu tièmpi!, Nto paìsi re rivuòrdi, E binni ‘u tièmpu , Lùna ri ‘mmièrnu , Pinzèri o scuràri, Ma chi ‘nicchi e nnàcchi!

Paolino costruisce una ‘poetica della memoria’ ove il filo che lega queste sue raccolte richiama le parole del grande Eugenio Montale quando dice: Io amo l’età in cui sono nato perché preferisco vivere sul filo della corrente anziché vegetare nella palude di un’età senza tempo”.

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