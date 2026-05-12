Polemica a Pozzallo: Giannone attacca sulle vasche di Raganzino

POZZALLO, 12 Maggio 2026 – Il clima elettorale a Pozzallo si scalda. Franco Giannone, attraverso un duro post social visibile in image.png, interviene sulla questione dei lavori alla vasca di laminazione del quartiere Raganzino, smentendo categoricamente le rivendicazioni di altri candidati.

Giannone non usa mezzi termini e accusa apertamente un avversario politico, definito “candidato Bugiardo”, di tentare di appropriarsi di meriti non suoi. Secondo quanto dichiarato i

lavori sono stati sbloccati esclusivamente dall’azione del Comune e non da comunicati politici esterni; la campagna elettorale non dovrebbe trasformarsi in una gara a chi racconta la “bugia più grossa”.

L’utilizzo di demagogia per prendere in giro i residenti del quartiere è ritenuto inaccettabile.

La risoluzione del problema

Il problema della vasca di laminazione di Raganzino è rimasto bloccato per lungo tempo a causa di un contenzioso tra ditte. Giannone sottolinea che la soluzione è arrivata dopo mesi di impegno personale e dell’Amministrazione Comunale.

“La verità è semplice: questa vicenda è stata affrontata e risolta nelle sedi istituzionali competenti, con un lavoro serio e silenzioso portato avanti dall’Amministrazione Comunale e da chi vi scrive.”

L’intervento si chiude con un richiamo alla serietà istituzionale, contrapposta a quella che viene descritta come una ricerca di visibilità basata su meriti inesistenti.

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