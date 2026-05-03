Urbanistica a Modica, Stornello (PD): «Bene l’avvio del PUG, ma basta con la politica degli annunci

MODICA, 03 Maggio 2026 – Il Partito Democratico di Modica interviene sull’avvio dell’iter per il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Se da un lato il PD accoglie con favore il provvedimento, considerandolo un atto di onestà necessario verso il territorio, dall’altro solleva forti perplessità sulla reale capacità dell’amministrazione di dare concretezza a questo strumento.

Il segretario cittadino del PD, Francesco Stornello, ha analizzato la situazione con toni netti, puntando il dito contro le gestioni passate e le attuali incertezze finanziarie: «Diciamoci la verità: se oggi Modica vive una situazione urbanistica drammatica, è perché l’amministrazione Abbate ha preferito illudere centinaia di cittadini e imprese, piegandosi a scelte regionali illegittime invece di difendere gli interessi della nostra comunità. È tempo di cambiare passo.»

Per Stornello, il rischio principale è che il PUG si trasformi in un “libro dei sogni” privo di attuazione pratica a causa della fragilità dei conti comunali.

Il segretario sottolinea l’assenza del bilancio stabilmente riequilibrato, fondamentale nella fase post-dissesto.

«La programmazione di infrastrutture non si fa con i post sui social, ma con i numeri e la visione. Senza uno strumento finanziario efficace, questo PUG non ha gambe per camminare. Senza bilancio, ogni progetto è un’illusione.»

La critica del Partito Democratico si estende alla mancanza di un’idea di sviluppo che sia realmente inclusiva di tutte le realtà del territorio modicano. Secondo Stornello, Modica deve smettere di essere considerata come una somma di quartieri isolati e iniziare a essere pensata come un sistema unico.

I pilastri della visione proposta dal PD includono:

1. Integrazione territoriale: Unire Centro Storico, Sorda, campagne e Marina di Modica.

2. Mobilità e Sostenibilità: Scommettere su trasporti efficienti e affrontare la sfida del cambiamento climatico.

3. Attrattività per i giovani: Creare le condizioni affinché le nuove generazioni restino a Modica per investire e vivere.

La sfida all’Amministrazione

In conclusione, il segretario Stornello lancia un monito chiaro alla giunta in carica, chiedendo rigore, dati certi e una partecipazione democratica reale.

«Non permetteremo che questa diventi l’ennesima, immensa occasione drammaticamente perduta. Modica e i modicani hanno diritto a qualcosa di più di un annuncio: hanno diritto a rispetto, futuro e speranza. Su questo il Partito Democratico non farà sconti: il nostro impegno sarà determinato, nelle istituzioni e in mezzo alla gente.»

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