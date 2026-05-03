Giovanni Rosa é il nuovo accompagnatore musicale del coro Unitre di Modica

Modica, 03 maggio 2026 – Prosegue l’attività del Coro dell’Unitre di Modica che, con la qualificata direzione della maestra Claudia Perrone, si sta preparando per partecipare al prossimo Festival Regionale e, a seguire, al Concerto di chiusura dell’Anno Accademico 2025/2026. Due appuntamenti sicuramente importanti non solo per l’Associazione e per gli associati ma anche per tutta la Città. Ed è in questa fase che si inserisce la nuova scelta operata dal Consiglio direttivo della Sede modicana dell’Unitre che, recependo la disponibilità dell’interessato, ha conferito l’incarico di accompagnatore musicale del Coro al Socio prof. Giovanni Rosa, un amatore conosciuto ed apprezzato fisarmonicista che esordirà nel suo nuovo ruolo in occasione del Festival regionale dei Cori Unitre della Sicilia in programma a Catania il prossimo 6 Giugno. Da considerare che il Coro dell’Unitre di Modica è composto ancora solo da voci femminili ed ha al suo attivo numerose esibizioni e diversi Concerti. Ha sempre partecipato al Festival Regionale dei Cori dell’Unitre della Sicilia facendosi apprezzare sempre ed ovunque e si è esibito all’interno di manifestazioni di ampio respiro culturale riscuotendo in ogni occasione notevoli consensi. Le componenti hanno aderito ed aderiscono al Coro col fiero impegno di riuscire a dare il massimo ed il migliore contributo, per l’affermazione e per il prestigio dell’Associazione. Ognuna di esse è stata, e viene, inserita ed avviata in un percorso di conoscenza musicale e vocale per accostarsi alla musica da protagonista attiva attraverso una mirata forma educativa al fine di maturare il linguaggio più antico ed immediato: il linguaggio della voce e del canto.

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