Basket. Virtus Ragusa perde una brutta gara-1, Angri ribalta il fattore campo (65-78)

Ragusa, 04 maggio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa perde il fattore campo nella prima gara di playoff, valida per gli ottavi di finale della Serie B Interregionale (Conference Sud). Angri passa al PalaPadua per 65-78 e si porta sull’1-0 al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine, in cui Ragusa paga la cattiva condizione fisica di alcuni giocatori e la grande imprecisione in attacco (19 palle perse e 5/25 nelle triple). Decisiva la prestazione di Martinez (22 punti), mentre a Ragusa non basta Fabi (14). Giovedì gara-2, ad Angri, in cui la Virtus non può più sbagliare.

Tumino parte in quintetto al posto di Lanzi (16′ di utilizzo), che si è allenato pochissimo con la squadra per l’effetto di una contusione subita due settimane fa con la Basket School. L’avvio di partita è frenetico, gli attacchi un po’ bloccati e le palle perse numerose. La SuperConveniente capisce da subito che l’esito dipende molto dalla difesa su Milojevic (visto con la Virtus tre stagioni fa) e Martinez. Il primo però banchetta nell’area, mentre Gallo segna la prima tripla pesante: 6-12 al 4′. Ragusa prova ad aggrapparsi alla gara con Fabi – ultima settimana problematica per un problema al ginocchio – ma Stentardo chiude l’alley-oop schiacciando nel ferro il 10-15. Il primo quarto della SuperConveniente recita 5/14 dal campo e già sei palle perse, con Brown in ombra. Milojevic è un bell’enigma anche in avvio di secondo quarto (19-23), ma Adeola si carica la squadra sulle spalle: è un gioco di prestigio del 14 in maglia bianca a ridare il sorpasso e un pizzico di convinzione (26-25). Peterson commette il terzo fallo e, al contempo, si accende Martinez: sono sette punti di fila dell’argentino a garantire il primo strappo ai campani, con un parziale aperto di 2-9 (28-34 al 17′). Gallo arrotonda, Cardinali commette antisportivo a metà campo, gli ospiti non ne approfittano granché (un solo libero a bersaglio), ma il secondo quarto si chiude comunque con Angri in controllo: 28-37.

Triassi, alla ripresa del gioco, porta la squadra di Chiavazzo per la prima volta sopra la doppia cifra di vantaggio (28-39 al 21′), poi segna una tripla che costringe Di Gregorio al timeout. La Virtus vede il baratro (sul -14), Milojevic schiaccia il nuovo massimo vantaggio: 28-44. La reazione dei padroni di casa (6-0 di break) viene subito restituita da Martinez, che galleggia e spadroneggia. Sotto di sedici, si accende Lanzi, ma Ragusa fatica con le letture difensive, così Bonanni taglia in due l’area e conclude facilmente a canestro: 38-52 al 30′. La Virtus deve trovare un antidoto alla giornata poco brillante. Peterson tiene a galla i compagni a rimbalzo d’attacco, la squadra mostra un’altra faccia in avvio di ultimo periodo. 6-0 Ragusa, con Ianelli in contropiede (44-52 al 31′), anche se la difesa si perde Stentardo nel pitturato. Cardinali suona la sveglia col canestro del -10. Ma dall’altra parte del campo Martinez continua a scorrazzare. Lanzi prova a dare la scossa con accelerazione da destra (48-60 al 34′), Fabi con appoggio e fallo, ma Angri è ancora in controllo (51-65 col canestro di Triassi a 3′ dalla fine). La tripla di Gallo ipoteca gara-1 (54-68), quella di Martinez la sigilla (57-71 a -1’40”). Angri giovedì avrà il primo match point per chiudere la serie.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Angri Pallacanestro 65-78

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 6, Cardinali 2, Piscetta 4, Armatore ne, Fabi 14, Tumino 2, Adeola 11, Peterson 12, Lanzi 6, Ianelli 8. All.: Di Gregorio

Angri Pallacanestro: Triassi 9, Morano ne, Gallo 14, Lalic 2, Granata 2, Peluso 2, Martinez 22, Montella ne, Bonanni 6, Stentardo 4, Milojevic 17, De Prisco ne. All.: Chiavazzo

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi

Parziali: 14-17; 28-37; 38-52.

Salva