Promozione. Playoff, il Santa Croce Calcio perde a testa alta sul campo dello Scordia

Scordia, 04 maggio 2026 – Finisce al primo turno dei play off il sogno del Santa Croce Calcio che perde in quel di Scordia e lascia ai locali il passaggio alla finale degli spareggi del girone D di Promozione.

Gli uomini di mister Fabio Campanaro, comunque escono a testa alta da questo confronto, consci di avere messo in difficoltà la Gymnica Scordia, portandola a svolgere i supplementari prima di averla vinta.

La cronaca.

Mister Campanaro doveva fare a meno del suo attaccante principe Yahya Dramé e così si schierava con Mangione in porta, la linea difensiva composta da Wally e Rotondo centrali con Spatola e Golisano laterali.

A centrocampo Alma e Assenza si posizionavano centralmente, con Iozzia che sciorinava dietro il tridente d’attacco composto da Fiorilla, Basile e Garufi.

Pronti via e al 1′ il Santa Croce aveva subito la palla per passare in vantaggio con Basile che si incuneava in area avversaria e invece di tirare in porta, metteva in mezzo per Fiorilla che non riusciva a deviare in rete.

Sessanta secondi dopo era ancora Basile a mettere scompiglio nell’area di rigore locale, ma il tiro veniva ribattuto da un difensore.

Al 14′ i locali alla loro prima azione offensiva, riuscivano a trovare un calcio di rigore per un fallo di Golisano su La Delfa, dal dischetto tirava D’Emanuele con Mangione in tuffo che Intercettava la palla, ma non riusciva a trattenerla.

L’1-0 per i locali non intimoriva la squadra di Campanaro che cercava di reagire, prendendo il pallino del gioco.

Al 44′ gli sforzi venivano ripagati con il pareggio siglato da Golisano che raccoglieva un cross di Basile e con una precisa inzuccata deviava la palla nel sacco.

Nella ripresa Campanaro tirava fuori Assenza e inseriva Mititelu, così come metteva in campo Javadov per Garufi, ma il gioco stagnava prettamente a centrocampo senza alcuna azione degna di nota.

Si arrivava così ai supplementari con i locali che cercavano di addormentare il gioco con continue interruzioni per presunti infortuni che spezzettavano ogni azione.

Lo Scordia, comunque, nell’ultimo minuto del primo tempo supplementare riusciva a trovare la rete del vantaggio con Mannino che Intercettava un tiro di punizione di D’Emanuele e deviava in rete.

Nel secondo tempo supplementare Campanaro provava il tutto per tutto, spostando Rotondo e Golisano nella linea offensiva, ma la mossa non sortiva l’effetto sperato e la Gymnica mestamente arrivava fino alla fine difendendo il risultato e conquistando meritatamente la finale di domenica prossima contro l’ Akragas.

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