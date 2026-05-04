Premio legalità 2026. A Rosolini, il V convegno sulla Legalità a cura della Associazione “Giustizia e Pace”

Rosolini, 04 maggio 2026 – Il Comune di Rosolini si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione civile e istituzionale con il “V Convegno sulla Legalità – Premio Legalità 2026”, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 9:30 presso la Parrocchia di Santa Caterina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rosolini, dall’Associazione Giustizia e Pace e dalla Parrocchia Santa Caterina, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva, soprattutto tra le giovani generazioni.

L’edizione 2026 è dedicata a tre figure emblematiche della lotta alla criminalità organizzata: Rosario Angelo Livatino, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Ninni Cassarà.

Rosario Angelo Livatino (1952–1990), giudice siciliano, è ricordato come il “giudice ragazzino”. Fu assassinato dalla mafia per il suo impegno rigoroso e indipendente nella lotta alla criminalità organizzata. È stato beatificato nel 2021, diventando simbolo di giustizia e fede.

Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920–1982), generale dei Carabinieri e prefetto di Palermo, fu protagonista della lotta al terrorismo negli anni di piombo e successivamente impegnato nel contrasto a Cosa Nostra. Venne assassinato insieme alla moglie per il suo impegno contro la mafia.

Ninni Cassarà (1947–1985), dirigente della Polizia di Stato, fu tra i principali investigatori antimafia degli anni ’80. Collaborò con il pool antimafia di Palermo e contribuì a importanti indagini contro Cosa Nostra, fino alla sua uccisione per mano mafiosa.

Il tema scelto, “Eroi della Giustizia: l’eredità morale dei tre servitori dello Stato”, guiderà gli interventi di magistrati, rappresentanti delle istituzioni e professionisti del diritto.

Il convegno, infatti, dopo i saluti istituzionali del sindaco Spadola, del presidente del consiglio comunale Sortino e del presidente della Associazione Giustizia e Pace in memoria dei giudici Livatino-Costa Troina, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni giuridiche. Tra gli interventi previsti, Don Salvatore Cerruto affronterà il rapporto tra fede e giustizia come fondamento etico della legalità; il magistrato Anna Gallucci approfondirà il valore della legalità nella società civile; la dott.ssa praticante avvocato Deborah Viotti porterà l’attenzione sui rischi del web e sull’adescamento dei giovani; Salvo Troina offrirà un contributo sul tema della legalità digitale e dell’intelligenza artificiale; il magistrato Monica Marchionni proporrà una riflessione sulla vita e sull’eredità morale di Livatino, Dalla Chiesa e Cassarà.

A moderare l’incontro sarà la docente e scrittrice Tiziana Vitanza.

Il segretario dell’Associazione Giustizia e Pace di Rosolini, Matteo Figura, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo convegno rappresenta un’occasione fondamentale per rinnovare l’impegno collettivo verso la legalità. Ricordare figure come Livatino, Dalla Chiesa e Cassarà significa trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio, dell’onestà e del servizio allo Stato.”

Il “Premio Legalità 2026” si conferma così non solo come momento commemorativo, ma come spazio di confronto concreto, capace di rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e comunità, nella costruzione di una cultura della legalità sempre più diffusa e consapevole.

Salva