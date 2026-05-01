Primo Maggio, Federazione PD Ragusa: “Lavoro dignitoso e futuro giusto. Il lavoro torni al centro dell’agenda politica”

Ragusa, 01 maggio 2026 – Una giornata di festa ma anche di riflessione e impegno politico. A Chiaramonte Gulfi, in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio, il Partito Democratico della provincia di Ragusa ha promosso un momento di confronto sui temi del lavoro, mettendo al centro il diritto a un’occupazione dignitosa, stabile e sicura. All’incontro erano presenti il sindaco Mario Cutello, il segretario cittadino del PD Vito Marletta, l’on. Nello Dipasquale, il segretario di Federazione Angelo Curciullo, oltre ad altri esponenti dei circoli della provincia.

“Abbiamo voluto riportare il lavoro al centro del dibattito politico – dichiara il segretario provinciale Angelo Curciullo – perché questa ricorrenza non può ridursi a una semplice celebrazione. In una fase in cui registriamo un arretramento delle tutele e una crescente precarizzazione, è necessario rilanciare una battaglia politica forte su salari, sicurezza e diritti. Il Partito Democratico c’è e continuerà a esserci”.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del PD all’ARS, che ha richiamato le principali iniziative portate avanti in Parlamento siciliano. “Il lavoro dignitoso non è uno slogan, ma un obiettivo concreto – afferma Dipasquale – e in questa direzione va il disegno di legge che ho presentato all’ARS per introdurre una retribuzione minima di 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali, così come l’approvazione di un mio emendamento alla Finanziaria che prevede incentivi per l’occupazione femminile nel settore privato e il disegno di legge parità salariale tra uomo e donna di cui sono primo firmatario, ma ancora fermo in Assemblea. Sono misure che puntano a rafforzare il lavoro stabile, ridurre le disuguaglianze e sostenere il tessuto produttivo”.

Dipasquale ha inoltre posto l’attenzione sul tema della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni: “Temo che la cancellazione del reato di abuso di ufficio, avvenuta ormai quasi due anni fa, abbia dato la possibilità di comportamenti opachi, soprattutto nei processi di assunzione e nella gestione dei bandi nelle pubbliche amministrazione. È un segnale preoccupante che va contrastato con maggiore rigore, controlli e responsabilità”.

La giornata di Chiaramonte ha confermato la volontà del Partito Democratico di coniugare i momenti di partecipazione popolare con un confronto politico serio e approfondito. Dalla sicurezza sul lavoro al contrasto al lavoro povero, dalla lotta alla precarietà alla necessità di salari adeguati, il messaggio è chiaro: il lavoro deve tornare a essere la priorità dell’azione pubblica.

“Come Federazione provinciale del Partito Democratico – conclude Curciullo – ringraziamo il sindaco di Chiaramonte Gulfi Mario Cutello e il segretario cittadino Vito Marletta per aver voluto accogliere la nostra proposta di dedicare uno spazio di riflessione al tema del lavoro in questa giornata di festa. Da qui si deve ripartire, perché senza lavoro dignitoso non c’è libertà, non c’è giustizia sociale, non c’è futuro”.

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