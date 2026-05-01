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Kudos Modica. A Fermo il Campionato Individuale Gold – Zona Tecnica 3

Appuntamento di grande rilievo per gli atleti impegnati nella competizione
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Fermo, 01 maggio 2026 – Tra i protagonisti della giornata spicca Cappello Michele, autore di una prestazione eccellente che gli ha permesso di conquistare uno straordinario quarto posto. Un risultato di grande valore, ottenuto grazie a esercizi solidi e punteggi di alto livello.

Michele, allenato dal tecnico Angelo Floridia e rappresentante della società Kudos, ha dimostrato grande determinazione e preparazione nel corso della gara.

Proprio i punteggi raggiunti consentono a Michele di staccare il pass per la finale nazionale, che si terrà a Montevarchi il prossimo 23 e 24 maggio.

Un traguardo importante che premia il lavoro di squadra tra atleta, tecnico e società, e che proietta ora Michele verso la sfida con i migliori a livello nazionale.

Un ringraziamento particolare va ai quei colleghi e amici che non si limitano mai nel darci preziosi consigli che certamente sono serviti per il raggiungimento di questo risultato, Mario Lupo e Angela Marche della Jonica Gym, Luciano Santuccio della Gymtech, Claudio Farruggio dell’Airone e al Direttore Tecnico Regionale Isabella Nicotra.

© Riproduzione riservata
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