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Modica | Sport

Eccellenza. A Niscemi va in scena la Supercoppa tra Modica e Licata

Sabato pomeriggio su RTM in esclusiva all'interno di Rtm Sport con Luca Basile in studio e la radiocronaca integrale di Marco Baglieri a partire dalle 15,55
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Tempo di lettura: 2 minuti

Niscemi, 01 maggio 2026 – Ultimo atto di una stagione importante che ha visto il Modica Calcio dominare il suo campionato e arrivare in finale di Coppa Italia, persa solo ai rigori. Una stagione che ha visto un gruppo importante spingersi oltre, registrando il record di 17 vittorie consecutive, numeri importanti che dimostrano quanto questi ragazzi meritano di giocare questa finale.

Dall’altra parte una squadra blasonata come il Licata che ha subito conquistato la Serie D dopo averla lasciata solo 12 mesi fa. Una formazione importante che ha registrato grandi numeri nel suo campionato tra i 64 gol fatti e solo 18 subiti, così come aver chiuso il campionato a 12 lunghezze dalla seconda, il Kamarat.

Sabato 2 Maggio andrà in scena una finale che sicuramente promette spettacolo in campo, tra due formazioni che hanno dato il massimo durante tutta la stagione e che si giocheranno l’ultimo atto fino ai secondi finali di questa sfida, prima di un rompiamo le righe che darà a tutti appuntamento al prossimo anno, in Serie D.

Vediamo allora i convocati per la sfida di Niscemi, in programma sabato 2 maggio alle 16:00:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia
Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

© Riproduzione riservata
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