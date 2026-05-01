Monterosso Almo invasa dalle moto: oltre 170 mezzi per lo “Zazà Day 5”

Monterosso Almo, 01 Maggio 2026 – La passione per le due ruote ha colorato e animato oggi, primo maggio, Piazza San Giovanni. Oltre 170 motociclette di grossa cilindrata e più di 360 partecipanti hanno fatto tappa nel borgo ibleo per la prima giornata dello “Zazà Day 5”, il raduno organizzato dalla concessionaria Zazà Moto di Acireale. Ad accogliere il lungo serpentone di moto, i vigili urbani di Monterosso Almo. Alle 11.15 la piazza si è riempita di rombi e appassionati per la sosta ristoro prevista dal programma. Un colpo d’occhio suggestivo tra i palazzi barocchi e il sagrato della Basilica, trasformati per un giorno in un grande motoraduno.

La giornata è iniziata alle 8.30 con il raduno ad Acireale presso la concessionaria Zazà Moto. Alle 9.00 la benedizione di caschi e moto, poi alle 9.15 la partenza per lo spettacolare tour. Dopo la tappa a Monterosso Almo e la ripartenza delle 12.00, il gruppo ha raggiunto un resort quattro stelle a Ragusa per il pranzo delle 13.00. In serata, alle 19.30, è prevista la cena. Alle 21.30 scatterà lo “Zazà Nightride”, il giro in notturna. La giornata si chiuderà con l’estrazione e la premiazione fissata per le 22.00. Domani il “Catarella Tour” .

Il 2 maggio sarà il secondo giorno dello “Zazà Day 5”. Alle 8.45 nuovo raduno e alle 9.00 partenza del “Catarella Tour”. Alle 10.00 arrivo a Scicli per la visita guidata del centro storico. Dopo la ripartenza delle 12.00, alle 13.00 è previsto il pranzo in resort. Alle 17.00 spazio al giro in moto “A spasso con Andrea”. Rientro e cena alle 19.30. Chiude la giornata, alle 23.00, la serata “Non solo moto” con dance & drink. L’evento conferma il legame tra turismo, territorio e passione per i motori. Monterosso Almo, con la sua splendida piazza San Giovanni gremita da centinaia di centauri, ha vissuto una mattinata di vera festa che ha unito spettacolo e cultura.

Nelle foto alcuni spettacolari momenti del raduno di questa mattina in piazza San Giovanni.

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