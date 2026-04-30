Carta del docente ai precari: importante risultato a Ragusa grazie all’azione della Gilda degli Insegnanti

Ragusa, 30 Aprile 2026 – Importante risultato per il mondo della scuola nella provincia di Ragusa : anche i docenti precari ottengono il riconoscimento della Carta del docente, grazie all’azione promossa dalla – sezione provinciale di Ragusa.

Determinante è stato il lavoro degli avvocati Ferdinando Manenti e Alessandra Guastella Masuzzo, che hanno seguito con competenza e costanza i ricorsi presentati dai docenti, consentendo il riconoscimento di un diritto a lungo negato al personale con contratto a tempo determinato.

La Carta del docente, destinata alla formazione e all’aggiornamento professionale degli insegnanti, era stata inizialmente riservata ai soli docenti di ruolo. Le recenti pronunce hanno invece ribadito il principio di parità di trattamento, estendendo il beneficio anche ai precari. In tale direzione si inserisce la sentenza del 18 dicembre 2025, che rappresenta un importante riferimento giurisprudenziale.

Soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore Provinciale della Gilda di Ragusa, Orazio Puglisi: «Si tratta di una vittoria significativa sul piano dei diritti e dell’equità. Viene finalmente riconosciuto il valore del lavoro svolto dai docenti precari, che da anni contribuiscono in modo determinante al funzionamento del sistema scolastico. Un risultato che premia l’impegno del sindacato e dei legali che hanno sostenuto questa battaglia».

Il risultato rappresenta un precedente rilevante e rafforza il percorso di tutela dei diritti del

personale scolastico precario.

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