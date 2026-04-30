Il Consigliere Sortino chiede di fare luce sui lavori della Ragusa-Catania

Ragusa, 30 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Sortino annuncia di avere presentato, nella seduta di ieri sera, una richiesta formale di convocazione di un Consiglio comunale dedicato esclusivamente alla situazione della superstrada Ragusa–Catania. L’iniziativa mira a fare piena chiarezza sullo stato di avanzamento dei quattro lotti dell’opera e, in particolare, sulle criticità che riguardano il terzo lotto, fermo da tempo.

«Ho ritenuto necessario – spiega Sortino – chiedere un Consiglio comunale ad hoc, con la presenza dei vertici tecnici di Anas e del commissario straordinario dell’opera. È fondamentale che non solo noi consiglieri, ma l’intera cittadinanza ragusana, e più in generale tutta l’area iblea, riceva informazioni chiare e aggiornate sui tempi di realizzazione dei quattro lotti. Pretendiamo risposte certe, soprattutto sul terzo lotto, ormai bloccato da troppo tempo».

Sortino esprime apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha accompagnato la sua iniziativa: «Ringrazio i consiglieri presenti ieri, di ogni schieramento, che hanno voluto sottoscrivere l’ordine del giorno. Un ringraziamento va anche al presidente del Consiglio comunale per la disponibilità a convocare la seduta».

Il consigliere sottolinea inoltre il ruolo della cittadinanza e dell’informazione locale nel portare alla luce la questione: «Desidero ringraziare i tanti cittadini che hanno sostenuto la mia denuncia di lunedì e le numerose testate giornalistiche che hanno dato rilievo a un problema che non può più essere sottaciuto. L’attenzione dei media e della comunità è fondamentale per mantenere alta la pressione su un’opera strategica per tutto il territorio ibleo».

Sortino ribadisce infine che l’obiettivo dell’iniziativa è garantire trasparenza, monitoraggio costante e un confronto diretto con i responsabili dell’infrastruttura, affinché la Ragusa–Catania possa procedere senza ulteriori rallentamenti.

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