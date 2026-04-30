  • 30 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Aprile 2026 -
Politica | Ragusa

Il Consigliere Sortino chiede di fare luce sui lavori della Ragusa-Catania

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Giovanni Sortino annuncia di avere presentato, nella seduta di ieri sera, una richiesta formale di convocazione di un Consiglio comunale dedicato esclusivamente alla situazione della superstrada Ragusa–Catania. L’iniziativa mira a fare piena chiarezza sullo stato di avanzamento dei quattro lotti dell’opera e, in particolare, sulle criticità che riguardano il terzo lotto, fermo da tempo.

«Ho ritenuto necessario – spiega Sortino – chiedere un Consiglio comunale ad hoc, con la presenza dei vertici tecnici di Anas e del commissario straordinario dell’opera. È fondamentale che non solo noi consiglieri, ma l’intera cittadinanza ragusana, e più in generale tutta l’area iblea, riceva informazioni chiare e aggiornate sui tempi di realizzazione dei quattro lotti. Pretendiamo risposte certe, soprattutto sul terzo lotto, ormai bloccato da troppo tempo».

Sortino esprime apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha accompagnato la sua iniziativa: «Ringrazio i consiglieri presenti ieri, di ogni schieramento, che hanno voluto sottoscrivere l’ordine del giorno. Un ringraziamento va anche al presidente del Consiglio comunale per la disponibilità a convocare la seduta».

Il consigliere sottolinea inoltre il ruolo della cittadinanza e dell’informazione locale nel portare alla luce la questione: «Desidero ringraziare i tanti cittadini che hanno sostenuto la mia denuncia di lunedì e le numerose testate giornalistiche che hanno dato rilievo a un problema che non può più essere sottaciuto. L’attenzione dei media e della comunità è fondamentale per mantenere alta la pressione su un’opera strategica per tutto il territorio ibleo».

Sortino ribadisce infine che l’obiettivo dell’iniziativa è garantire trasparenza, monitoraggio costante e un confronto diretto con i responsabili dell’infrastruttura, affinché la Ragusa–Catania possa procedere senza ulteriori rallentamenti.

© Riproduzione riservata
598596

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube