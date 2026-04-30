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Ragusa

Ragusa, chiuso il multisala Madison: irregolarità nella sicurezza

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Ragusa, 30 aprile 2026 – Chiusura temporanea per il cinema multisala Madison di Ragusa dopo i controlli della Questura e dei Vigili del Fuoco su teatri e sale cinematografiche della provincia. Le verifiche hanno evidenziato carenze nella documentazione relativa agli impianti, in particolare sul fronte della sicurezza antincendio. Da qui l’ordinanza del sindaco Peppe Cassì, che ha disposto la sospensione dell’attività dal 18 aprile al 3 maggio. Secondo i Vigili del Fuoco, le criticità emerse rappresentano un potenziale rischio per la pubblica incolumità, anche in considerazione della capienza della struttura, che conta nove sale per circa 1200 spettatori. La SCIA risulta inoltre sospesa. Alla base delle problematiche ci sarebbero anche i danni causati dal ciclone Harry all’impianto di generazione elettrica, che hanno reso necessari interventi non ancora del tutto regolarizzati. La proprietà, la famiglia Ilari, ha presentato ricorso al TAR di Catania chiedendo la sospensiva del provvedimento. Intanto il multisala è interessato da lavori di ristrutturazione. Nei prossimi giorni è atteso un sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza, che potrebbe valutare una riapertura subordinata all’adeguamento alle prescrizioni di sicurezza.

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