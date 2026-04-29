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Politica | Vittoria

Vittoria. Cannata(FDI) denuncia: “Perso finanziamento da 1,3 milioni. Fallimento amministrativo”

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Vittoria, 29 aprile 2026 – “Ennesimo disastro dell’amministrazione Aiello: il Comune perde un finanziamento da 1.288.000 euro perché non ha saputo rispondere a una richiesta di soccorso istruttorio. Bastava fare il proprio dovere, ma loro erano troppo impegnati a postare video sui social”.

A parlare è la consigliera comunale di Vittoria di Fratelli d’Italia, Monia Cannata, dopo l’ennesima, grave débâcle dell’esecutivo cittadino. È notizia di poche ore fa: il Comune di Vittoria ha perso un finanziamento di 1 milione e 288 mila euro destinato a interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali. La causa? Il silenzio dell’amministrazione. La richiesta di soccorso istruttorio era pervenuta il 3 aprile 2026 ma il Comune ipparino non ha risposto.

“Se dovessimo contare le occasioni che questa giunta continua a far perdere alla città, non finiremmo più”, attacca la Cannata. “I finanziamenti sono opportunità di sviluppo, lavoro per le imprese, futuro per gli artigiani. E invece gli imprenditori vittoriesi, ancora una volta, si trovano senza una possibilità di crescita; l’amministrazione Aiello prima termina di fare danni, meglio è.”

La consigliera di FDI non usa mezzi termini: “La giunta smetta di scaricare, come suo solito, le responsabilità su uffici e dipendenti. Chi amministra deve assumersi le proprie colpe. Qui non si tratta di un disguido tecnico: si tratta di distrazione permanente, di una classe dirigente che ha dimenticato persino di rispondere a una pec per non perdere un milione e trecentomila euro.”

Secondo la consigliera Cannata, il problema non è episodico: “L’amministrazione Aiello è troppo impegnata a raccontare vittorie inesistenti. Intanto la città reale perde treni, fondi e credibilità. Questa è l’ennesima prova: non sanno governare, non sanno amministrare”.

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