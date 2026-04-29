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Modica | Sanità | Scicli

Senologia, attivi gli ambulatori di Scicli e Modica: prenotazioni tramite CUP

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Scicli/Modica, 29 aprile 2026 – L’ASP di Ragusa rafforza l’offerta senologica sul territorio con l’attivazione di nuovi spazi ambulatoriali dedicati negli ospedali “Busacca” di Scicli e “Maggiore-Baglieri” di Modica.
All’ospedale “Busacca” di Scicli l’ambulatorio di Senologia è operativo il secondo e il quarto lunedì del mese, presso il padiglione “N”. Per il mese di maggio le sedute sono programmate nelle giornate di lunedì 11 e lunedì 25. A Modica, invece, l’ambulatorio sarà attivo presso l’ambulatorio di Chirurgia, al piano terra dell’ospedale, il terzo lunedì di ogni mese a partire da maggio. Le prestazioni potranno essere prenotate tramite CUP, secondo le consuete modalità di accesso.
L’attivazione degli ambulatori di Scicli e Modica rientra nel percorso di potenziamento della Senologia aziendale – già avviato grazie alla convenzione con la A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche – e nella più ampia organizzazione della Breast Unit dell’ASP di Ragusa, riconosciuta dall’assessorato della Salute tra i 17 centri di riferimento regionali.
Il rafforzamento dell’offerta, infatti, consente di rendere più capillare l’accesso alle prestazioni e di accompagnare le pazienti all’interno di un percorso integrato di prevenzione, diagnosi, trattamento e follow-up.

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