On. Abbate. Valorizzazione e semplificazione burocratica per gli agriturismi

Palermo, 29 aprile 2026 – Valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola, tutelare le peculiarità dei territori e semplificare la burocrazia per gli imprenditori del settore. Sono questi i pilastri del nuovo disegno di legge denominato “Disciplina dell’attività agrituristiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo”, presentato dal gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, con l’Onorevole Ignazio Abbate come primo firmatario. “Con questa proposta legislativa vogliamo dare una risposta organica e moderna a un settore vitale per l’economia siciliana,” dichiara l’On. Abbate. “L’obiettivo è sostenere i nostri agricoltori non solo come produttori, ma come veri e propri custodi del territorio e promotori della cultura rurale siciliana”. La norma mira a favorire la diversificazione dei redditi agricoli e a sostenere il mantenimento delle attività imprenditoriali nelle aree rurali e montane. Viene introdotta una disciplina specifica per l’enoturismo e l’oleoturismo, definendo standard minimi di qualità e competenze specifiche per il personale addetto, al fine di coniugare la conoscenza dei prodotti con quella dei territori di produzione. Il testo introduce il Nulla osta agrituristico regionale e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comunale, garantendo tempi certi (30 giorni) per l’avvio delle attività. Per la somministrazione di pasti, le aziende dovranno utilizzare almeno l’80% di prodotti regionali, di cui una quota significativa deve provenire direttamente dalla propria azienda. È prevista l’istituzione di un Osservatorio regionale sull’agriturismo e di un elenco regionale delle attività multifunzionali, oltre a un programma triennale di promozione che include l’uso di applicazioni mobili per la geolocalizzazione delle aziende.”La Sicilia ha un patrimonio edilizio rurale e una biodiversità unici al mondo,” conclude l’On. Abbate. “Questo DDL non solo facilita il recupero dei fabbricati esistenti senza stravolgerne la destinazione d’uso, ma promuove la dieta mediterranea come modello di benessere. È una legge che guarda al futuro, fondata sull’umiltà e sulla passione di chi lavora la terra”.Il disegno di legge, sottoscritto anche dai deputati Pace, Albano, Auteri, Marchetta e Messina, inizierà ora il suo iter nelle commissioni competenti.

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