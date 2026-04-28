Volontari puliscono Bruca, il grazie del Comune per la collaborazione

Scicli, 28 aprile 2026 – Volontari che amano il luogo in cui vivono, collaborando col Comune nell’assicurare la pulizia del territorio. L’Amministrazione comunale di Scicli esprime il proprio grazie alle volontarie e ai volontari che lo scorso fine settimana, con impegno e senso civico, hanno contribuito alla pulizia della borgata rivierasca di Bruca.

I volontari si sono prodotti non solo nella raccolta dei rifiuti, ma in un’azione concreta che restituisce decoro alla frazione di mare.

Un grazie particolare alle associazioni Plastic Free Sicilia, WWF, Comitato Bruca e Bruca Senza Frontiere

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