Ragusa. Rendiconto di gestione del bilancio. Bennardo: “Avanzo libero sia per rifare le strade”

Ragusa, 28 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha discusso ieri sera il punto relativo al rendiconto di gestione del bilancio, un passaggio amministrativo fondamentale per fotografare lo stato delle finanze dell’ente e definire le priorità d’intervento per i mesi a venire. Nel corso del dibattito, il consigliere comunale Federico Bennardo ha avanzato una proposta che punta a rispondere a una delle esigenze più sentite dalla cittadinanza: il rifacimento della rete stradale.

Bennardo ha evidenziato come dal rendiconto emerga la presenza di un avanzo libero di circa 5 milioni di euro, risorse che – secondo la proposta formulata – potrebbero essere destinate in parte alla manutenzione straordinaria e all’asfaltatura delle strade comunali. Una scelta motivata dalla condizione ormai critica del manto stradale in numerose aree della città, una situazione che da tempo genera disagi e preoccupazioni tra residenti, automobilisti e pedoni.

Il consigliere ha sottolineato che la proposta nasce da una necessità concreta e non più rinviabile, ricordando come “le condizioni della rete stradale siano ormai pessime” e come l’intera comunità attenda da tempo interventi risolutivi. L’utilizzo dell’avanzo libero, nel rispetto delle norme vigenti, rappresenterebbe secondo Bennardo un’opportunità per dare una risposta immediata ed efficace a un problema quotidiano che incide sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini “Al di là di tutto – sottolinea Bennardo – l’Amministrazione e il Consiglio comunale sono chiamati a un confronto approfondito, affinché queste o altre risorse disponibili possano tradursi in azioni concrete e in un miglioramento tangibile delle infrastrutture urbane”

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