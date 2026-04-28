Rapporto biennale sulla situazione del personale. Ebt Ragusa: “La comunicazione al ministero entro il mese”

Ragusa, 28 aprile 2026 – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che le aziende con oltre 50 dipendenti, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla L. n.162/2021, devono inviare, telematicamente al ministero del Lavoro, entro il 30 aprile 2026, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. “La compilazione – spiega il presidente Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo, a nome del consiglio direttivo – è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti. Le modalità generali di compilazione sono previste dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024”.

Il rapporto biennale contenente i dati relativi alla parità di genere per il biennio 2024-2025, con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2025, deve essere compilato in modalità esclusivamente telematica, sul portale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ebt Ragusa al numero telefonico 0932.622522.

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