Paura sulla SP 60: Auto si ribalta sulla “Strada della Malavita” S. Croce-Ragusa

S.CROCE CAMERINA, 23 Aprile 2026 – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, lungo la Strada Provinciale 60, l’arteria che collega Santa Croce Camerina al capoluogo ibleo. Intorno alle 16, un grave incidente ha visto protagonista un’autovettura che, per cause ancora in fase di accertamento, si è completamente capottata lungo la carreggiata.

La dinamica e i soccorsi

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra lo stadio comunale di Santa Croce Camerina e l’innesto che conduce all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Questo percorso, tristemente noto alle cronache locali con il soprannome di “strada della malavita” a causa della sua pericolosità e dei numerosi incidenti registrati negli anni, è rimasto paralizzato per diverse ore.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Locale di Santa Croce Camerina per i rilievi di rito e per gestire l’emergenza. Nonostante lo spettacolare ribaltamento del mezzo, le condizioni dei conducenti sono al vaglio dei sanitari, ma non si segnalano al momento pericoli di vita imminenti.

foto Franco Assenza

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