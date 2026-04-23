Cambiano le statistiche delle favorite ai Mondiali: Francia e Spagna contro le Sudamericane

Tifosi e tifose, segnatevi le date, perché dall’11 giugno al 19 luglio 2026 va in scena la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Il Messico diventerà il primo Paese ad ospitare tre volte il torneo FIFA, mentre per gli Stati Uniti è la seconda volta. Prima apparizione da protagonista per il Canada in questo torneo.

Negli ultimi giorni sono state rinnovate le statistiche delle scommesse mondiali 2026, con Spagna e Francia che diventano le favorite, più Brasile e Argentina con un testa a testa mai terminato. Tra le outsider più interessanti ci sono Norvegia, Olanda, Marocco e, soprattutto il Portogallo, ma hey: occhio al Messico e agli Stati Uniti.

Argentina e Brasile non si sono mai incontrate in finale

Nel ranking FIFA i campioni del mondo argentini sono terzi e i pentacampeon verdeoro sono sesti, tuttavia, nel torneo la situazione cambia e le quote si appianano, perché tatticamente e statisticamente, queste due squadre potrebbero equivalere in campo. Curiosità: Argentina e Brasile non si sono mai affrontate in una finale mondiale.

Le statistiche dei bookmaker fino a qualche giorno fa erano pari, fissate a quota 9 per la vittoria di una di queste due sudamericane in Coppa del Mondo. Attualmente il Brasile di Carlo Ancelotti è leggermente favorito sull’Albiceleste di Messi, quotata nel palinsesto Antepost a 9.5.

Nazionali che potrebbero arrivare ai quarti

A parte Inghilterra e Germania che rientrano nella top 7 delle favorite alla vittoria, con i Tre Leoni terzi a quota 7.5, subito dopo le favorite, ci sono anche altre squadre interessanti che potrebbero spingersi fino ai quarti.

L’Olanda è sicuramente la Nazionale che merita maggiore attenzione, con diversi calciatori di qualità e anche il quasi pallone d’oro Van Dijk, che ha trascinato fino in semifinale gli Orange agli Europei 2024. Anche Norvegia e Portogallo potrebbero fare il colpaccio, gli Scandinavi perché stanno crescendo tatticamente, i Portoghesi perché hanno una Nazionale solida, che li ha condotti fino al quinto posto del ranking FIFA.

Francia e Spagna per il dominio del calcio europeo

Ecco le favorite assolute per la vittoria della Coppa del Mondo, che sono anche le prime due del ranking FIFA, con la Francia al primo posto e la Spagna al secondo posto, ma con il trofeo di Euro 2024 in bacheca.

Osservare le quote della vincente Mondiale 2026 aggiornate live durante i match significherà inevitabilmente avere a che fare con queste due potenze europee, dirette concorrenti dell’asse sudamericano per la conquista del titolo. Fino a qualche giorno fa la Spagna era favorita, oggi sono quotate entrambe a 5.5 nel palinsesto Antepost.

I protagonisti più motivati

Lionel Messi e CR7 sono fortemente motivati perché questo sarà il sesto mondiale, un record assurdo, con la Pulce che potrebbe non solo vincere la sua seconda coppa del mondo, ma anche superare il record di 16 gol fissato da Klose: miglior bomber della storia dei mondiali.

Se Messi è a quota 13 gol, Mbappe è a quota 12 reti: ma in due Mondiali. Per Kylian vale anche l’obiettivo di Messi: seconda coppa. E poi c’è lui, l’allenatore più vincente di sempre, Carlo Ancelotti: 5 Champions, 5 scudetti in Europa ed è alla guida dell’unica Nazionale che ha vinto 5 Mondiali, il Brasile.

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