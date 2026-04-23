Frigintini celebra la primavera tra motori, musica e sapori: torna “Benvenuta Primavera 2026”

Modica 23 aprile 2026 Frigintini si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’energia, della convivialità e dello spettacolo con “Benvenuta Primavera 2026”, l’evento che il prossimo 25 aprile animerà il cuore degli altipiani iblei. Una manifestazione che promette di unire motori, musica e tradizione gastronomica, offrendo un’esperienza completa per appassionati e famiglie.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo della Presidenza della Regione Siciliana e promossa dal Club Il Rombo – Autostoriche Carlentini, prenderà il via alle ore 9:00 presso il Friends Bar, in Via Gianforma. Fin dalle prime ore del mattino, il rombo dei motori farà da protagonista, con esibizioni fuoristrada previste alle 11:00 e alle 15:30, pronte a regalare adrenalina e spettacolo agli spettatori.

Ma “Benvenuta Primavera 2026” non è solo un evento dedicato agli amanti delle quattro ruote. Dalle 12:00 alle 13:30, lo spazio street food offrirà un viaggio nei sapori locali, valorizzando le eccellenze gastronomiche del territorio e trasformando la giornata in una vera festa dei sensi.

Grande attenzione è riservata anche alla musica e all’intrattenimento. La colonna sonora dell’evento accompagnerà il pubblico per tutta la giornata: si parte con il DJ set mattutino di Lorenzo Agosta, seguito dall’energia pomeridiana di DJ Deddy. Alle 17:00 saliranno sul palco “I Picciotti di Vasco”, con un coinvolgente omaggio rock, mentre alle 21:00 sarà la volta dei Marenero, cover band dedicata all’indimenticabile Lucio Battisti. La serata proseguirà poi con esibizioni di scuole di ballo e DJ set fino a chiusura, celebrando la vivacità artistica e culturale del territorio.

L’evento è sostenuto anche da importanti realtà locali, tra cui il Club La Contea Off-Road e l’associazione Evon, a testimonianza di una collaborazione sinergica tra associazioni, sport e istituzioni.

Per informazioni e partecipazione, è possibile contattare gli organizzatori:

“Benvenuta Primavera 2026” si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di unire passione, tradizione e divertimento in una cornice unica come quella degli altipiani iblei.

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