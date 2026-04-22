Caditoia pericolosa a Modica Alta. Riceviamo

Spett.le redazione di RTM,

desideravo porre la vostra attenzione su un potenziale pericolo alla circolazione che si protae da mesi. Percorrendo il Viadotto Nino Avola direzione Modica Alta, alla rotonda svoltando a sinistra

in direzione per Via Loreto Gallinara, a circa 2 km è presente sul manto stradale una grata che si è pericolosamente allargata e sta uscendo dalla sua sede. La cosa e’ già stata segnalata con piu’ chiamate alla Polizia Municipale, addirittura nell’ultima l’operatore al telefono mi esortava ad interessarmi rivolgendomi ad ufficio relazioni con il pubblico, nonostante facessi notare il pericolo imminente alla circolazione e che pensavo di aver fatto quanto dovuto rivolgendomi al Comando di Polizia Municipale,

Evidentemente mi sbagliavo. Ad oggi tutt’ora rimane tutto fermo, con la grata che diventa sempre piu’ pericolosa( ho anche mandato mail ad ufficio URP ed settore ottavo del

Comune).

Mi domando se deve prima succedere qualche incidente affinche’ si intervenga.

Sicuro di un vostro imteressamento porgo cordiali saluti,

Lettera firmata

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