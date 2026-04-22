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Ispica | Politica

Ispica: svolta per la viabilità. Stanziati 2,13 milioni di euro per il nuovo Ponte di Cozzo Munì

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ISPICA, 22 Aprile 2026 – Importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Ispica per la sicurezza e la mobilità del territorio. Con il Decreto n. 829 del 21 aprile 2026, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha ufficialmente destinato la somma di 2.130.000 euro per il rifacimento del ponte in Contrada Cozzo Munì.
L’intervento, che prevede la realizzazione del progetto esecutivo per il ricongiungimento delle arterie stradali, rappresenta una risposta concreta attesa da anni dalla cittadinanza e dal comparto produttivo locale.
Il finanziamento è il frutto di un’intensa attività di coordinamento sostenuta dal Presidente della Regione, Renato Schifani, e dal suo staff tecnico. Un ringraziamento particolare viene rivolto all’On. Riccardo Gennuso per il costante supporto istituzionale e la sensibilità dimostrata verso le istanze del territorio ispicese.
Si tratta di un’opera strategica – dichiara il Sindaco, On. Innocenzo Leontini – che consentirà di ripristinare un collegamento fondamentale. Questo finanziamento non è solo una cifra, ma un traguardo storico che restituisce dignità e prospettive di sviluppo alla nostra comunità».
Un passaggio chiave che ha sbloccato l’iter riguarda la gestione del rischio idrogeologico. Grazie alla pulizia straordinaria e sistematica dei canali, promossa con determinazione dall’Amministrazione Leontini, è stato possibile dimostrare tecnicamente che la struttura del ponte non era la causa delle esondazioni nell’area. Questa operazione di manutenzione, senza precedenti per capillarità, ha smentito vecchie valutazioni errate, confermando la bontà della scelta di procedere con la ricostruzione.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Dibenedetto, sottolinea: È il risultato di un lavoro amministrativo complesso, condotto in sinergia con il Dipartimento Infrastrutture e il Genio Civile. La chiarezza ottenuta sulla reale situazione idraulica della zona ci ha permesso di procedere con forza verso la soluzione definitiva. Ringraziamo la Regione per aver ascoltato Ispica».
Con la pubblicazione del decreto, gli uffici comunali sono già al lavoro per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è l’apertura del cantiere nel minor tempo possibile per ridurre i disagi e restituire l’opera alla piena fruizione.

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