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Presentato il progetto “Sicilia Academy Volley”: un’opportunità per i giovani talenti siciliani

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Modica, 21 aprile 2026 – Da sogno a realtà: è stato presentato all’Auditorium “Pietro Floridia” il progetto “Sicilia Academy Volley”, nato con l’obiettivo di creare un polo d’eccellenza per la pallavolo giovanile in Sicilia.  Alla conferenza, moderata dal giornalista Enzo Scarso, hanno partecipato i principali promotori del progetto, tra cui il responsabile Salvatore Monaco, il DG Luca Leocata, il presidente Vanni Iacono e lo staff tecnico-dirigenziale. Presente anche Gianni Giurdanella, presidente del Comitato Territoriale dei Monti Iblei, che ha espresso entusiasmo per un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio siciliano.

Il progetto punta a trattenere in Sicilia i giovani talenti, offrendo loro formazione tecnica e atletica di alto livello senza dover emigrare al Nord. Una visione a lungo termine che mira a valorizzare il territorio e creare nuove opportunità di crescita sportiva. Durante l’evento sono stati trasmessi i messaggi di alcuni pallavolisti siciliani, tra cui Davide Saitta e Daniele Sottile, che hanno raccontato la loro esperienza lontano dall’isola.

La programmazione sarà quadriennale: si partirà nella stagione 2026/2027 con l’under 15, fino a coprire anche under 17 e under 19. A maggio si terrà il “Sicilia Academy Day” al PalaRizza per selezionare i migliori talenti nati tra il 2012 e il 2014. Il 1° giugno sarà presentata la squadra under 15, mentre da settembre sarà attiva la foresteria con vitto, alloggio e supporto scolastico.  A sostenere il progetto anche il sindaco Maria Monisteri, che ha sottolineato come Modica possa diventare un punto di riferimento per la pallavolo siciliana. In chiusura, Luca Leocata ha evidenziato l’impegno necessario per realizzare questa ambiziosa iniziativa, nata da un sogno ormai vicino a concretizzarsi.

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